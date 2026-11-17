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台中選情非一面倒！江啟臣小占上風、何欣純逼近五成

藍綠六都3比3 台中競爭度高於桃園及南二都

TPOC台灣議題研究中心預測方法與資料說明

2026年九合一選舉進入最後倒數，台中市長選戰也呈現拉鋸，台灣議題研究中心（TPOC）今（17）日公布六都主要候選人得票率封關預測，國民黨候選人江啟臣預測得票率為52.91%，民進黨候選人何欣純則達47.09%，雙方差距5.82個百分點。雖然江啟臣目前仍占上風，但何欣純預測得票率已逼近五成，六都當中除雙北之外，台中市也成為另一個值得關注的競爭選區。根據TPOC最新封關預測，江啟臣預測得票率以5.82%領先何欣純，相較於雙北市長選戰的高度拉鋸，台中市目前仍由國民黨候選人取得較明顯的預測優勢。不過，何欣純預測得票率已來到47%，距離過半數僅微幅差距，顯示選情仍具一定競爭程度，並非一面倒的局面。從六都整體比較，台中市5.82個百分點的差距，僅次於新北市的1.46個百分點，以及台北市的2.02個百分點，排名第三，也是六都當中唯一除了雙北之外，預測差距落在10個百分點以內的選區。從六都整體封關預測來看，國民黨在台北、桃園及台中三市取得領先，民進黨則在新北、台南及高雄三市占有優勢，呈現藍綠各掌握三都的局面。其中，台北市蔣萬安預測得票率51.01%，沈伯洋為48.99%，差距2.02個百分點；新北市蘇巧慧預測得票率50.73%，李四川為49.27%，差距僅1.46個百分點。台中市江啟臣與何欣純差距5.82個百分點，則明顯高於雙北，但仍比其他三都的差距小。桃園市張善政與黃世杰相差13.46個百分點，台南市陳亭妃與謝龍介差距19.22個百分點，高雄市賴瑞隆與柯志恩則相差10.98個百分點。隨著九合一選舉進入最後倒數，封關預測也讓六都選情輪廓逐漸浮現。不過，得票率預測並不等同於實際開票結果，候選人最後階段的選民動員、支持者投票意願，以及尚未確定投票對象的選民流向，都可能影響最終結果。對台中市而言，江啟臣能否將目前的預測領先轉化為實際選票，何欣純是否有機會在最後階段進一步縮小差距，將是台中市長選戰的觀察重點。本次預測由TPOC台灣議題研究中心執行，出資單位為影響力數據顧問股份有限公司，計畫主持人為林育呈，輿情資料採用QuickseeK快析輿情資料庫，並整合歷史選舉結果、公開民意調查及網路輿情大數據，透過多源數據融合模型推估候選人得票率。模型運用自然語言處理（NLP）及情感分析技術，分析Facebook、Threads、PTT、Dcard及新聞媒體等公開網路言論，排除重複及無關內容，並整合公開民調，依年齡、地區、資料時效性、歷屆投票率及政黨傾向等因素進行加權與模型調校。輿情資料截至2026年11月16日23時59分，累計監測全台縣市首長選舉相關網路聲量逾4,017.8萬則，每日新增約53.8萬則。本模型並非單一機率抽樣民調，不適用傳統抽樣誤差值計算，預測結果亦不代表實際選舉結果。數據採每日滾動更新機制，本次封關預測以2026年11月17日13時為資料截止時間。