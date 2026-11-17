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鄭朝方：把關西打造成宛如日本京都般質感小鎮

新竹縣長候選人鄭朝方今（17）日正式告假，全面投入縣長選戰，首站選在關西傳統市場向攤商及採買民眾問候，雖然是平日，市場仍有不少人潮，鄭朝方沿途與鄉親握手寒暄，獲得大家熱情回應，比出「1號」手勢力挺，更有不少民眾當面表達對「關西京都」願景的期待。鄭朝方表示，從上任竹北市長至今1400多個日子，幾乎每天都在與時間賽跑，從公園、道路、市場到圖書館，一項項建設陸續完成。如今暫別市長職務，心中有許多掛念與感謝，感謝竹北人看見他的努力，「希望讓大家喜歡我們帶來的美好！1400多個日子把最好的自己留在竹北」，接下來，也會用同樣的態度面對新竹縣。談及民眾最期待的「關西京都」願景，鄭朝方指出，關西擁有深厚的客庄底蘊與慢活氛圍，是新竹縣深具文化魅力的小鎮，未來將從關西傳統市場的環境與動線改善做起，進一步串聯牛欄河親水公園周邊、百年古蹟「羅屋書院」以及「上南片」聚落，打造一條兼具人文歷史與散步美學的文化觀光廊帶；而極具代表性的「東安古橋」，因其特殊的糯米砌石工藝，未來更將秉持高標準的「文資保存原則細膩維護」，讓古蹟風華與周邊水岸景觀完美融合，把關西打造成宛如日本京都般令人流連忘返的質感小鎮。此外，針對關西偏遠及高地聚落的民生用水需求，鄭朝方也表示，未來將把握「石門水庫至新竹聯通管」契機，積極協調中央與台水公司評估並逐步改善末端管線、爭取相關接管補助，盡最大努力提升家戶自來水普及率，讓更多鄉親享有安全穩定的民生用水。鄭朝方強調，告假後將把握選前最後衝刺階段，持續深入各鄉鎮市傾聽民意，將竹北的成功治理經驗帶進新竹縣，走完選前最後一哩路。