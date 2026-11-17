中央氣象署預報員張承傳表示，明（18）日東北季風增強，桃園以北、宜蘭及花蓮從中午過後降雨逐漸明顯，北部、東北部下午開始轉涼，其他地區入夜後也會感受到降溫，冷空氣將持續影響至週六（21日），強度有機會達到大陸冷氣團等級，週六清晨中部以北、東北部低溫降至14至15度，空曠地區可能只有12度左右。此外，週四晚間至週五，3500公尺以上高山也有降雪機會。
明天下午開始變天，北台灣越晚越明顯
中央氣象署指出，今（17）日東北季風減弱，各地氣溫短暫回升，北部及宜蘭、花蓮白天高溫約25至27度，其他地區可達28至31度，但明天午後開始變天，張承傳表示，明天（18日）上午北台灣可能還是多雲天氣，隨著東北季風增強，桃園以北、宜蘭及花蓮上午開始降雨增加，中午過後雨勢將更加明顯，時間越晚降雨機率越高。
氣溫方面，明天北部、東北部及東部白天高溫約25至27度，上午感受仍較舒適，但下午受到降雨及東北季風增強影響，將開始明顯轉涼；中南部白天高溫仍有28至31度，預計要到晚上會逐漸感受到冷空氣南下。
週四全台明顯降溫！氣象署：週六清晨最低剩12度
張承傳指出，東北季風持續時間較長，強度也比前一波更強，週五至週六（20日至21日）有機會達到大陸冷氣團等級，週四至週六北部、東北部白天高溫可能只有18至20度，整天都會感覺偏冷。中南部同樣逃不過降溫，到了週五（20日），台中至台南及花東地區高溫將降至20至23度，只有高屏地區仍有25度左右，與週二白天接近30度的暖熱天氣相比，降溫相當有感。
張承傳進一步表示，這波冷空氣最冷時間預估落在週五晚間至週六（21日）清晨，中部以北及東北部低溫約14至15度，其他地區約16至18度。尤其空曠地區受到輻射冷卻作用影響，氣溫可能再低1至2度，局部地區有機會降至12度左右。
3500公尺以上高山有機會下雪！週六轉乾冷
除了氣溫驟降，這波冷空氣也有機會為高山帶來降雪。張承傳指出，週四（19日）晚間至週五（20日），3500公尺以上高山有降雪機會，但仍須配合水氣及溫度條件，並非一定會下雪。至於降雨方面，週四桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區也有降雨機會。週五水氣逐漸減少，西半部平地以多雲為主，週六各地大多轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星降雨。
下週二還有一波東北季風！週日、週一短暫回暖
這波冷空氣預計影響至週六（21日），週日（22日）東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱。張承傳表示，週日清晨氣溫仍偏低，但白天開始逐漸回暖，週日至下週一（23日）各地高溫有機會回升至26、27度以上。不過好天氣可能維持不久，下週二（24日）預計還有另一波東北季風增強，屆時天氣將再次轉涼。
未來一週天氣將呈現週三午後變天、週四明顯降溫、週六清晨最冷、週日回暖、下週二再轉涼的變化，提醒民眾明天出門記得攜帶外套及雨具，尤其週五晚間至週六清晨氣溫可能明顯偏低。
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中央氣象署指出，今（17）日東北季風減弱，各地氣溫短暫回升，北部及宜蘭、花蓮白天高溫約25至27度，其他地區可達28至31度，但明天午後開始變天，張承傳表示，明天（18日）上午北台灣可能還是多雲天氣，隨著東北季風增強，桃園以北、宜蘭及花蓮上午開始降雨增加，中午過後雨勢將更加明顯，時間越晚降雨機率越高。
氣溫方面，明天北部、東北部及東部白天高溫約25至27度，上午感受仍較舒適，但下午受到降雨及東北季風增強影響，將開始明顯轉涼；中南部白天高溫仍有28至31度，預計要到晚上會逐漸感受到冷空氣南下。
張承傳指出，東北季風持續時間較長，強度也比前一波更強，週五至週六（20日至21日）有機會達到大陸冷氣團等級，週四至週六北部、東北部白天高溫可能只有18至20度，整天都會感覺偏冷。中南部同樣逃不過降溫，到了週五（20日），台中至台南及花東地區高溫將降至20至23度，只有高屏地區仍有25度左右，與週二白天接近30度的暖熱天氣相比，降溫相當有感。
張承傳進一步表示，這波冷空氣最冷時間預估落在週五晚間至週六（21日）清晨，中部以北及東北部低溫約14至15度，其他地區約16至18度。尤其空曠地區受到輻射冷卻作用影響，氣溫可能再低1至2度，局部地區有機會降至12度左右。
3500公尺以上高山有機會下雪！週六轉乾冷
除了氣溫驟降，這波冷空氣也有機會為高山帶來降雪。張承傳指出，週四（19日）晚間至週五（20日），3500公尺以上高山有降雪機會，但仍須配合水氣及溫度條件，並非一定會下雪。至於降雨方面，週四桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區也有降雨機會。週五水氣逐漸減少，西半部平地以多雲為主，週六各地大多轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星降雨。
下週二還有一波東北季風！週日、週一短暫回暖
這波冷空氣預計影響至週六（21日），週日（22日）東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱。張承傳表示，週日清晨氣溫仍偏低，但白天開始逐漸回暖，週日至下週一（23日）各地高溫有機會回升至26、27度以上。不過好天氣可能維持不久，下週二（24日）預計還有另一波東北季風增強，屆時天氣將再次轉涼。
未來一週天氣將呈現週三午後變天、週四明顯降溫、週六清晨最冷、週日回暖、下週二再轉涼的變化，提醒民眾明天出門記得攜帶外套及雨具，尤其週五晚間至週六清晨氣溫可能明顯偏低。