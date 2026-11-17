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▲網友貼出《101忠狗》圖片，暗諷效忠執政黨，賈永婕正面迎擊。（圖／賈永婕Threads）

台北101董事長賈永婕上任2年多來，多次的公開言行被部分輿論解讀是效忠執政黨，近日有網友貼出經典美國動畫《101忠狗》的圖片再次譏諷，對此，賈永婕親自回覆：「很棒的卡通！」以高情商回擊酸民的惡意調侃，讓其他網友大呼：「EQ也太高了吧！」賈永婕經常上Threads回覆網友的貼文或留言，日前一名網友在賈永婕的貼文下上傳一張迪士尼經典動畫《101忠狗》的劇照，配文雖然沒有寫下任何文字，但明顯暗諷她對執政當局的效忠，沒想到，賈永婕本人看到後沒有閃躲，直接回覆：「很棒的卡通！」此外，有網友狠酸「享受著特權確實是要表忠的」，賈永婕以「在自由的國家我們享受自由的權利」回應，有人心疼她展現被討厭的勇氣、心理素質真的很強大，賈永婕則回說「勇敢一點就好了」，另有網友說自己支持羅大佑、賈永婕很可憐，她淡然地說：「沒有喔！我超級開心自在！」日前，網紅陳沂批評賈永婕頭腦不好、打從心底就覺得自己享有特權，賈永婕隔空回應好友的諫言，她說雖然坐在台北101董事長這個位置上，但她並沒有當官的權力，也不是來享受權力，更不是來追求特權。賈永婕表示：「我努力做的每一件事，都是為了公司。每一個決策，都是站在公司的立場，希望讓101更好，讓台灣被更多人看見。」對於陳沂說她頭腦不好，賈永婕說：「我不需要什麼都很聰明，我只需要具備做好這份工作的能力。我的能力剛剛好就好，包括領導力、決策能力，以及企業治理能力。能夠把公司帶好，把事情做好，這才是重點，不是嗎？」