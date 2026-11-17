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LINE太蕭貪「免費功能一堆變成要收費」！台灣用戶超傻眼

「LINE真的不要這麼蕭貪好不好.....之前收回要收費已經覺得超級誇張，連無聲訊息都要收費」

▲LINE「無聲訊息」免費使用約6年，昨天（16）日起正式改為LINE Premium會員專屬功能，每月須付費165元才能繼續使用，引發大批網友不滿。（圖／AI生成示意圖）

給了又收回「變成會員付費享用」！未來恐連長按看訊息都要錢

但是LINE反而是將原本就提供給用戶免費用的功能，收回去當成會員制度可以享有的功能，才讓許多台灣用戶越來越傻眼。

▲LINE收回訊息功能本來也是免費，後來直接新增到會員制中，免費用戶，只要訊息超過1小時就不可以使用收回功能。如果是LINE Premium付費會員，則可以使用「無痕收回」功能。（圖／LINE提供）

許多人最愛用的「Scroll Preview（捲動預覽）」，也就是長按偷看訊息不已讀的功能，目前已經在日本LINE官方證實預告未來要轉成「會員專屬功能」

LINE近幾年開始推動「LINE Premium」會員制度，原本以為是保持原本的服務，去提高會員用戶的功能，但沒想到竟然是刪減原本就是免費的服務，再加進會員的權益當中，讓大量使用LINE的台灣用戶感到非常傻眼，甚至有人提到，日本目前已經正在實施「長按偷看訊息不已讀」的功能，在未來也要開始收費，不少用戶都很無言表示：「看過iPhone擠牙膏，沒看過牙膏擠出來還要塞回去的。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出、「蘋果的iPhone至少還會擠牙膏，沒看過這種會把牙膏擠出來又要把牙膏塞回去的軟體」。貼文曝光後，不少台灣用戶都超有感表示「自從開始收費後，整個app就亂七八糟，大走鐘」、「會不會到最後語音通話也要錢了？搞笑」、「但其實比LINE好用的很多，只是台灣不盛行而已，任人宰割」、、「我看@All這個功能才應該收費，一堆主管濫用真的超級煩」、而LINE這波的會員制改革造成許多人不滿的原因，就是因為正常來說，推出會員制度應該是要增加有花錢的人權益，例如可以上傳的圖片數量增加、相簿限制等，或者推出新的功能只有會員可以使用，近幾年更改的包括，收回訊息功能一般用戶只能在傳出一小時收回，超過時間就不得收回；停用一般用戶聊天室記事本新增和編輯影片的功能；編輯訊息需要付費會員才可以進行修改等，最新的是在昨天才剛上路，無聲訊息的免費功能也轉往訂閱會員才能使用，一般用戶的免費功能被大幅度的回收。更讓人驚訝的是，，雖然台灣LINE官方表示還沒有進一步資訊，但未來日本要是真的上路，也不排除台灣也會跟上。到最後如果LINE各種免費功能都轉為收費，台灣人會不會就此全面轉移到別的通訊軟體，例如IG現在也傳出小盒子要變成另外的APP，就讓我們繼續看下去。