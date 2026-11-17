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▲過去購票、分票及餐飲點餐等服務可能需要分開處理，現在則能透過APP完成更多觀影前的安排。（圖／秀泰影城提供）

▲「模擬座位視角」功能，根據秀泰公開的示範影片，消費者只要先選定影廳內的座位，系統便會呈現坐在該位置時所看到的銀幕畫面。（圖／翻攝自Threads@showtimecinema）

秀泰影城APP改版推出新功能！近日秀泰宣布推出「模擬座位視角」，讓影迷選位時能提前預覽觀影視野，在Threads掀起討論。不過這次改版不只有選位功能，秀泰業者也向《NOWNEWS》記者透露，現在購票後還能直接將電影票券遠端分享給同行者，大家各自用手機入場，不必等朋友到齊；另外也整合線上點餐、提早報到等服務，讓影迷從購票到進場都更加便利。秀泰表示，此次APP改版主要是希望讓購票流程更加直覺，也更貼近消費者實際觀影習慣。過去購票、分票及餐飲點餐等服務可能需要分開處理，現在則能透過APP完成更多觀影前的安排。例如，和朋友一起看電影，可以在購票後直接把票券分給同行者，大家各自用手機入場；想先準備好餐點，也能在線上點餐，到影城前甚至可以提早報到縮短等餐時間。另外，APP也可依觀影偏好推薦電影，以及各影城特色影廳資訊，讓影迷從挑片、購票到抵達影城，都能更順手地完成。至於這次在社群上引起廣大迴響的「模擬座位視角」功能，昨日已先於網頁版上線，讓影迷選位時能預覽座位視角，找觀影王位再也不求人；APP 版本目前等待審核中，上線後會再分享。「模擬座位視角」功能，根據秀泰公開的示範影片，消費者只要先選定影廳內的座位，系統便會呈現坐在該位置時所看到的銀幕畫面，並模擬相應的音響效果。使用者還能透過轉動手機或拖曳畫面，從不同方向查看影廳環境，確認座位周邊及銀幕的相對位置。系統也提供4DX體驗選項，讓觀眾在購票前多一項參考依據，不必只看平面座位圖猜測實際感受。貼文曝光後迅速引發討論，累積約2.4萬人按讚、34萬次瀏覽。不少網友驚訝功能推出速度，留言表示：「第一個做出來的竟然是秀泰」、「前天才有人許願這個功能，秀泰竟然做出來了」、「秀泰網速太快」、「秀泰贏了」。