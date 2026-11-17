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僅剩下零碎區段 現已難買到票

對號、自由座旅客分開進站

11月28日地方公職人員選舉返鄉投票，搭乘高鐵需求旺，27日午後、28日早上僅剩下「破碎區段」，高鐵副總鄒衡蕪直言，現在要再買到票「不容易」，呼籲民眾避開27日下午5點至8點區段搭乘自由座，並且加開列車將在明（18）日凌晨零時起開放購票，民眾預先購票，提升乘車品質。高鐵在今年選舉疏運4天期間已售出27.6萬張、座位利用率達58%，其中，11月27日下午3時後的列車乘載率達82%，11月28日中午前也有74%。鄒衡蕪表示，剩餘座位多為零碎區段，要買到票並不容易。她呼籲「27日下午5時至晚間8時」將超尖峰時段，尤其台北車站易出現大量人潮。旅客在該時間從台北、南港及板橋三站搭乘自由座，候車時間至少需要45至60分鐘以上，呼籲旅客盡量避開尖峰時段，行程會比較從容。為避免讓對號座購票旅客，因自由座旅客過多而上不了車事件發生，高鐵這次將在南港、台北及板橋站實施自由座與對號座分流——設置不同進站閘門。持對號座車票的旅客依車票時間進站，持自由座車票的旅客在尖峰時段必須排隊，並採取「開放10分鐘、暫停5分鐘」的管制方式，分階段放行旅客，讓月台保留足夠空間供站務人員引導。為因應閘門管制，車站也會設置紅龍及排隊動線，引導自由座旅客依序候車，站務人員則會在月台協助分流。至於未來春節、清明及中秋等連假是否比照實施分流管制？鄒衡蕪表示，會持續研究大型疏運期間的運力配置及人潮分流措施，並依執行經驗滾動檢討，這次選舉疏運結束後，也會評估現場執行成效再研議未來做法。