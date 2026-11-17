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「BTS WORLD TOUR ARIRANG’IN KAOHSIUNG將於11月19日、21日及22日(星期四、六、日)共3天，在高雄世運主場館登場，為確保活動期間交通順暢及民眾安全，世運大道將於11月19日9時至24時、21日及22日每日8時至24時實施交通管制，車輛禁止進入。高雄市政府警察局提醒，活動會場周邊無汽車停車位，請多多利用大眾捷運系統進場。另僅開放機車停放體育場內機車停車場(配合管制時間開放)、軍校路(世運大道至海功路段北往南方向路側)、左楠路捷運站以北兩側機車格與捷運站以南東側及軍校路西側眷村(緯一路至緯四路)等處約2,000席，供機車臨時停放。因應散場時人潮眾多，高市警局於散場時，針對左楠路與世運大道、軍校路與世運大道等重要路口，加派警力疏導人潮，對於散場時搭乘捷運的民眾，於世運大道南北兩側人行道採取「南北向分流」模式，分散人潮，投入眾多警力及義交協助周邊路段交通疏導。此外，主辦單位規劃進場時臺鐵新左營站(高鐵左營站)至會場之免費接駁車，民眾進場時也可搭乘捷運紅線於R17世運站下車，步行約5至8分鐘即可抵達會場。散場時，可步行至捷運R17世運站或R18油廠國小站搭乘捷運，捷運公司將加開捷運班次加強疏運；另外散場時規劃55輛專用接駁車，行駛專用道往返接送民眾至臺鐵新左營站(高鐵左營站)，加快疏散人潮。高雄市政府警察局呼籲參加演唱會活動民眾「不開車、少騎車」，搭乘公共運輸工具更便利快捷，活動期間配合警察、義交交通指揮及相關交管措施，確保交通順暢及人車安全。