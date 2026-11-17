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硫磺島南方海底火山噴發 新陸地延伸約2公里

3年前也曾冒出新島 最後卻消失無蹤

日本小笠原群島的硫磺島附近再度出現海底火山活動！日本海上保安廳16日宣布，硫磺島南方海域自10月27日起持續發生火山噴發，噴出的熔岩碎片及火山物質逐漸堆積，在海面上形成新的陸地，範圍沿西南至東北方向延伸約2公里，部分甚至已與硫磺島南岸相連。不過，同一地點3年前也曾因火山噴發形成新島，最終卻消失，因此這次新形成的陸地能否長期存在，仍有待觀察。綜合日本《讀賣新聞》及TBS等日媒報導，日本海上保安廳16日公布最新調查結果，確認東京都小笠原群島的硫磺島外海發生海底火山噴發，並形成新的陸地。根據日本氣象廳觀測，這次火山活動自10月27日便已開始。海上保安廳隨後派遣飛機前往調查，確認噴發位置位於硫磺島南方海岸約700公尺處。從海上保安廳13日拍攝的空中影像可以看到，海面附近出現大片黑色陸地，部分區域持續冒出火山噴煙，呈現明顯的火山活動跡象。調查發現，火山噴發帶出的熔岩碎片等物質不斷堆積，逐漸形成新的陸地，範圍沿西南至東北方向延伸約2公里，並與硫磺島南岸相連。值得注意的是，硫磺島附近並非第一次因海底火山噴發而出現新陸地。2023年10月，幾乎相同的海域也曾發生火山噴發，當時大量火山碎屑堆積在海面上，形成一座新島，吸引日本各界關注。不過，當時形成的新島並未永久存在，而是在後續海浪侵蝕等作用下逐漸消失。這次海底火山活動再度形成陸地，且部分已與硫磺島本島相連，未來是否能持續擴大，或再次受到海浪侵蝕而縮小、消失，仍有待進一步觀測。日本海上保安廳表示，將持續監測硫磺島周邊海域的火山活動及地形變化，掌握新陸地後續發展情況。