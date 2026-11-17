我是廣告 請繼續往下閱讀

宣布參選本次市議員的律師李惠暄，日前登上范琪斐主持的Podcast節目《陪我走一段》，在其中聊到自己婚姻破滅原因，坦言是自己外遇，她聲淚俱下對前夫道歉「我對不起孩子的爸爸」，畫面曝光後掀起網友關注。李惠暄《陪我走一段》回憶婚姻破滅過程，坦言自己過去是一個活得很正直的人，因此面對自己出軌當下，其實很難承認自己也會有犯錯的一面，直言自己對不起孩子的爸爸，對前夫可以說是相當愧疚。身為家事律師的李惠暄，面對自己的離婚官司時，也親自投身處理，從本來專業協助他人婚姻糾紛的專家，突然變成了離婚當事人，不過這段經歷讓她更能體會當事人的恐慌，未來處理案件時更能理解當事人的心情。離婚後，李惠暄開始思考怎麼讓孩子有更好的成長環境，因此有了從政的想法，一次她詢問孩子怎麼看自己參選決定，沒想到就讀小學四年級的孩子竟說：「羨慕班上同學的爸媽在兩歲時就離婚，所以不會難過。」這番發言讓李惠暄當場落淚，也成為她決定投入選戰，希望替孩子努力的契機，從外遇到參選，李惠暄選擇公開揭開人生中不堪的一面，也讓她的故事意外成為選戰中的另一個討論焦點。