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小雪節氣天氣型態變化！台灣少下雪但天氣漸濕冷

▲在台灣，小雪通常不代表真的會下雪，而是提醒民眾氣溫逐漸降低，東北季風影響也可能更加明顯。尤其北部、東北部及迎風面地區，容易出現濕冷天氣。（圖／記者陳明安攝）

小雪、下元節接連登場！命理師曝4招開運法

▲11月23日下元節當天，可以前往供奉三官大帝的宮廟，依照廟方安排參加誦經、禮懺、祈福或解厄科儀。（圖／台北市關渡宮）

小雪養生怎麼吃？中醫推薦4類暖身食材

▲澄玥中醫診所提醒，小雪節氣天氣轉涼，養生重點可放在保暖、均衡飲食及滋潤乾燥，黑木耳則是代表性的黑色食物之一。（圖／翻攝自農委會「農業知識入口網」）

2026年二十四節氣中的「小雪」將於11月22日（週日）到來，這是冬季第二個節氣，也象徵天氣逐漸轉冷。台灣雖然不像高緯度地區容易降雪，但隨著東北季風逐漸增強，早晚氣溫下降，民眾也能感受到冬天腳步接近。《NOWNEWS今日新聞》整理小雪節氣的時間、由來及養生方式，並分享食衣住行方面的注意事項，帶讀者掌握換季保健重點。小雪是二十四節氣中的第二十個節氣，也是進入冬季的第二個節氣，太陽運行至黃經240度時，即進入小雪。每年約落在國曆11月21日至23日之間，代表天氣逐漸寒冷，部分高海拔地區可能開始降雪。小雪名稱的由來，可從古籍《群芳譜》中找到解釋：「小雪氣寒而將雪矣，地寒未甚而雪未大也。」意思是天氣逐漸寒冷，降水可能由雨轉為雪，但此時地面寒冷程度還不夠，降雪次數及雪量都不大，因此稱為「小雪」。不過，在台灣，小雪通常不代表真的會下雪，而是提醒民眾氣溫逐漸降低，東北季風影響也可能更加明顯。尤其北部、東北部及迎風面地區，容易出現濕冷天氣，早晚外出更要留意保暖。命理師柯柏成表示，2026年小雪節氣國曆11月22日（星期日）、農曆十月十四日下午15時23分03秒，正式進入二十四節氣中的「小雪」。比較特別的是，隔天11月23日、農曆十月十五，正好是道教三元節之一的「下元節」，也是水官大帝聖誕。柯柏成指出，小雪講究「閉藏」，提醒人們守住現有福氣；下元節則重視「解厄」，有祈求化解人生困境的意涵。一個象徵收藏、守成，另一個代表祈福、解厄，兩個節日接連到來，很適合趁著週末整理生活，為即將到來的歲末做好準備。他也分享4種簡單的民俗開運方式，提供民眾參考。11月22日小雪當天，建議從整理玄關開始，清除不必要的雜物，並檢查家中是否有漏水、積水或排水不良等情況。風水上有「水主財」的觀念，漏水在民俗說法中也常被聯想到漏財。將居家環境整理乾淨，除了讓生活空間更整潔，也可以趁機檢視日常開銷，減少不必要的花費。先把現有資源妥善管理、守住財庫，就是最實際的開運方式。11月23日下元節當天，可以前往供奉三官大帝的宮廟，依照廟方安排參加誦經、禮懺、祈福或解厄科儀。道教科儀有其法脈與儀軌，不建議自行拼湊儀式，若有相關需求，可以尋求熟悉正一派傳統科儀的道長協助。柯柏成也分享一種民俗上的簡易方法，可以準備與自己生肖相同的紙紮、剪紙或圖畫，象徵將長期遇到的困境向水官大帝陳情，祈求化解。過去民間也有將象徵物送往流水處的做法，藉此表達送走厄運的心願。澄玥中醫診所提醒，小雪節氣天氣轉涼，養生重點可放在保暖、均衡飲食及滋潤乾燥，飲食方面可適度選擇以下4類食材：黑豆、黑木耳、黑芝麻等食材，富含不同營養素，可作為日常均衡飲食的一部分。羊肉、牛肉、栗子、核桃等，可搭配當季料理，讓身體在寒冷天氣中補充所需營養。梨子、白蘿蔔、蜂蜜等，可透過煮湯或入菜方式攝取，補充水分及營養。山藥、蓮藕、胡蘿蔔等，富含膳食纖維及多種營養素，可納入日常飲食。澄玥診所也提醒，天氣轉冷時應維持規律三餐，避免過度攝取辛辣、油膩及生冷食物，並適量補充溫水、維持良好睡眠。冬季飲食仍應以均衡為原則，不必為了進補而大量食用特定食材，也要依個人體質及健康狀況調整。