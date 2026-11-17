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宏仁集團總裁王文洋與女兒王思涵登上《2026胡潤百富榜》，以人民幣830億元（約新台幣3,700億元）財富排名第61名，較去年增加207%，名次上升184名。胡潤研究院於10月27日公布榜單，財富計算基準日為今年9月1日。財經專家黃世聰分析，王文洋旗下宏和科技、宏昌電子兩家上海A股上市公司，近年受惠高階電子材料需求增加，成為這波財富成長受到關注的原因之一。黃世聰近日在臉書指出，近年市場焦點多放在銅箔基板（CCL）、玻纖布等AI供應鏈題材，但王文洋早在30年前便投入電子材料與基礎工業，旗下宏和科技、宏昌電子近年隨AI伺服器需求升溫，股價與營運表現受到市場關注。王文洋1996年前往廣州創業，逐步建立宏仁集團，事業橫跨電子、塑膠及材料領域。旗下宏和科技（603256）與宏昌電子（603002）分別布局電子級玻纖布、電子級環氧樹脂及銅箔基板，位於印刷電路板及伺服器相關材料供應鏈。宏和科技主要生產電子級玻纖布，其中低介電常數（Low-Dk）、低熱膨脹係數（Low-CTE）等高階材料，可應用於銅箔基板及印刷電路板。隨著AI伺服器對高速傳輸、訊號穩定及材料性能要求提高，相關高階材料受到市場關注。股價方面，依黃世聰分析，宏和科技股價從2025年5月約人民幣10元起漲，2026年6月26日盤中最高來到304元，累計漲幅約29倍。公司公布的2026年前三季財報則顯示，營收約19.75億元，年增131.65%；歸屬於上市公司股東的淨利約7.43億元，年增435.63%，每股盈餘0.83元。宏和科技在第三季財報中說明，營收及獲利成長，主要與電子布銷售單價上升、特種電子布銷量占比增加有關。這也顯示高階材料產品的價格與產品組合變化，已反映在公司營運數字上。另一家宏昌電子主力產品包括電子級環氧樹脂及銅箔基板，同樣是電子材料供應鏈的一環。黃世聰指出，宏昌電子股價從2025年5月約5.6元，上漲至2026年6月26日盤中最高27.45元，若以起漲價估算，累計漲幅約3.9倍。財報方面，宏昌電子2026年前三季營收約36.81億元，年增71.67%；歸屬於上市公司股東的淨利約2.56億元，年增約943%，相當於較去年同期增加約9.4倍。公司在財報中表示，營收成長主要受到新廠投產、產品銷量增加及售價上升帶動；獲利改善則與覆銅板需求、產品銷量及售價增加、毛利率提升有關。