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年份 全壘打 打擊率 長打率 2026年 278轟 2成53 3成36 2025年 385轟 2成59 3成58 2024年 350轟 2成64 3成62 2023年 329轟 2成60 3成60 2022年 251轟 2成62 3成48

中華職棒今年呈現「投高打低」的現象，本季全聯盟僅敲出278轟、場均0.77轟，較去年整整少了107轟。加上日前2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）4天、8場比賽合計狂炸25轟，讓外界掀起「中職用球是否太難轟」的議題。對此中職今（17）日發出聲明，指出今年比賽用球恢復係數平均值為0.550，各項數據均符合相關標準，維持比賽用球品質的穩定性。秘書長楊清瓏也說，是否增加或調整恢復係數，各球團有共識都可以討論。中職今日表示，為確保比賽用球品質及穩定性，每年委託臺北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾多次受世界棒壘球總會（WBSC）委託進行相關檢驗，每年協助聯盟比賽用球進行3至4次實驗室檢驗（季初、季中、季末）。而北市大除了前兩次檢測均符合標準外，最新一次於今年10月進行的檢驗結果出爐，共抽驗24顆比賽用球，針對外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）、壓縮值（C-D）及羊毛含量等十項進行檢測，結果仍全數符合標準。在重要檢測數據方面，今年比賽用球恢復係數平均值為0.550，符合比國際標準更嚴格的0.540至0.560區間；直徑平均值為2.89英吋，亦符合國際規範2.874至2.953英吋。此外，重量平均為5.18盎司、圓周平均為9.22英吋，各項數據均符合相關標準，維持比賽用球品質的穩定性。聯盟秘書長楊清瓏表示，近年因規範的檢測區間比國際標準更嚴格，並增加檢測的比賽用球數量，同時加重罰則。為維持用球數據穩定，以及近年人力成本提高（因棒球縫線是採手工縫製），因此近年比賽用球成本也已大幅提高超過5成，就是希望維持球的品質。秘書長楊清瓏也表示，對於大家討論是否讓球的恢復係數增加或調整，只要各球團有共識都可以討論，但目前聯盟仍以規範的區間作為檢測標準。