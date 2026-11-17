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棄保效應難發酵？82.3%支持者表態不改投他人

吳旭智35.1%看好度居冠 領先曾聖凱逾10個百分點

吳旭智競選團隊：以最謙卑態度爭取市民支持

2026九合一選舉倒數計時，竹北市長選戰逐漸白熱化，藍綠白呈現三方角逐態勢，支持者動向也成為選戰焦點。根據趨勢民意調查最新封關前民調，國民黨提名的吳旭智以32.6%支持度暫居第一，民進黨提名的曾聖凱以30.8%緊追在後，雙方僅差1.8個百分點；民眾黨提名的邱臣遠則獲得19.7%支持，排名第三，另有16.9%民眾尚未表態。從候選人知名度來看，吳旭智有38.4%的竹北市民知道他參選，邱臣遠則有36.0%，曾聖凱為31.6%。三人知名度均未達四成，顯示仍有部分選民對候選人參選資訊不夠熟悉，選戰最後階段的曝光與宣傳，仍可能影響人民的選擇。進一步交叉分析政黨支持傾向，民進黨支持者有80.6%支持曾聖凱，另有10.5%支持吳旭智；國民黨支持者則有71.9%挺吳旭智，14.4%則挺邱臣遠；至於民眾黨支持者，有65.9%支持邱臣遠，12.9%支持吳旭智，12.8%支持曾聖凱。整體來看，三位候選人各自獲得所屬政黨支持者一定程度的支持，其中民進黨支持者對曾聖凱的支持集中度最高，國民黨支持者也以支持吳旭智為主。民調整體評估竹北市政黨傾向，仍呈現藍大於綠的態勢，不過吳旭智與曾聖凱目前支持度差距有限，藍綠兩營最後階段的選民動員，仍將是左右選情的重要因素。三方競爭下，是否可能出現棄保效應，也是竹北市長選戰的一大觀察重點。民調顯示，三位候選人的支持者當中，有82.3%表示支持意向堅定，即使自己支持的候選人最後可能無法當選，也不會因此改投其他候選人。不過，仍有部分選民可能在最後階段重新評估投票策略，三方陣營如何鞏固支持者、爭取尚未表態選民，也將成為選戰關鍵。除了實際支持度，民調也針對候選人當選看好度進行調查，結果顯示，有35.1%的竹北市民看好吳旭智當選竹北市長，24.8%看好曾聖凱，邱臣遠則為16.3%，另有23.3%受訪者沒有意見。從數據來看，吳旭智不僅在支持度排名第一，在當選看好度方面也居於領先位置，與曾聖凱的差距達10.3個百分點，明顯大於兩人實際支持度僅1.8個百分點的差距，顯示選民對於誰較有機會勝出的判斷，與自身支持對象仍有一定落差。本次民調由徐志明律師出資並擔任主持人，委託趨勢民意調查公司執行，調查時間為2026年11月14日至15日，採電話調查隨機抽樣方式進行，調查對象為戶籍設於新竹縣竹北市、年滿20歲以上民眾，共完成1,072份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.99個百分點。調查結果依據內政部最新人口資料，針對性別、年齡、教育程度及居住地進行加權。對於民調結果，吳旭智競選團隊認為，這反映出市民對其提出的市政規劃及未來施政方向具有一定認同，也代表過去持續經營地方、與基層互動所累積的成果。面對選戰已進入最後關鍵時刻，接下來將把握剩餘時間加強地方拜訪，以最謙卑態度爭取更多市民支持。同時，團隊也提醒支持者，民調數字並不等於最終選舉結果，能否勝出仍取決於投票日的實際得票，因此不能因目前民調排名而鬆懈，呼籲認同吳旭智的民眾把握最後階段，積極向親友爭取支持，並在投票日踴躍投票，共同為竹北發展努力。