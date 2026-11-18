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碗盤進洗碗機不必先沖水、衛浴免打除翻修工期只需傳統工法三分之一、外牆整建補助最高75%、弱層補強合併補助最高85%……信義居家舉辦「中古屋翻新，從哪裡開始？」講座，由四家認證合作廠商解析裝修順序與常見地雷。買中古屋除了房價，還得精算哪些隱藏成本？改造老舊衛浴透過新技術，工期最快只要一週還不用敲敲打打？老屋不一定只有拆除一途？講座從家電配置、購前屋況評估、免打除快速翻修到老宅延壽補助進行全方位解析，協助民眾釐清裝修順序、避開常見地雷。信義居家表示，根據內政部不動產資訊平台2026年第二季統計，全台屋齡30年以上住宅已逾588萬宅，占比超過6成，反映國內住宅逐漸老化，老屋修繕與居住機能改善需求值得關注。本次活動採主題講座與諮詢攤位並行，讓民眾從自身需求出發，透過與專家互動，輕鬆掌握中古屋修繕、衛浴改善及空間規劃觀念。廚房家電的順手程度也大幅影響家庭和諧。以洗碗機為例，雖常被認為是裝了不會後悔的廚房神器，但若要替換又常常因空間、安裝條件或預算或心理門檻而裹足不前，2026社區幫合作廠商博西家用電器（BOSCH）現場破除常見迷思：碗盤只需撥除廚餘、不必沖洗即可直接放入洗碗機，透過高溫殺菌與多方位水流設計，不僅比手洗省水，還能直接烘乾，乾淨又有效率。BOSCH 也提醒，廚房改裝若有添購電器計畫，應「先選家電尺寸、再定黃金動線與櫥櫃配置」並預留水電管線，避免尺寸不合窘境。2026信義居家認證合作廠商砌砌家居則聚焦中古屋購前評估與成本控管。面對坊間中古屋屋齡越來越高，看屋應掌握「難改的先看、真正成本要概算、未來彈性要留」三大順序，優先檢視採光、樑柱與管道間等不可變動條件，並將水電重拉、氣密窗與衛浴等基礎工程納入預算，同時為未來成員變化預留空間，實際購屋總成本除了房價之外，還須加上基礎工程、裝修、家具家電、時間與未來成本。針對老舊衛浴翻修，2026信義居家認證合作廠商琥凱爾工程行分享浴室牆面的「免打除快速翻修」趨勢，相較於傳統泥作動輒兩、三週的工期與隨之而來的噪音粉塵困擾，改採卡口扣式結構的 SPC 防水牆板，可直接覆蓋原牆面施工、減少拆除產生的廢棄物，平均工期僅需傳統工法的三分之一，讓民眾更有彈性恢復正常生活。除了室內升級，建築結構安全同樣重要。2026信義居家認證合作廠商超璟國際開發從「老宅延壽與都市更新整建維護」切入，說明老屋不一定只能拆除重建，經過評估，很有機會能透過外牆整建、弱層補強、防水修繕及增設電梯等方式來做補強，現場也解析現行中央與地方補助資源，包含外牆整建最高補助 50% 至 75%、弱層補強合併補助最高 85% 及電梯加裝補助等，協助民眾善用政府資源。信義居家指出，無論購屋族挑選中古屋或自家房屋希望局部裝修，都常因資訊不對稱而產生焦慮，信義居家長期透過講座與專業分析，將複雜的工程與法規化為清楚易懂的實用建議，並建立「信義居家認證合作廠商」制度，嚴選合法登記、專業經驗的廠商，為消費者把關服務品質。未來也將持續串聯信義生態圈資源，提供購屋、裝修到維護的一站式可信賴服務，陪伴每個家庭打造理想生活空間。