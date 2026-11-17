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▲比利時Ecosteryl高級技師Michael Vounch（右）解說系統運作時，可透過螢幕顯示及記錄處理數量、溫度、工作進度等各項資訊。（圖／翻攝畫面）

▲耘佳國際總經理劉穎瑜展示感染性醫療廢棄物經過處理，成為可回收再利用的塑膠。（圖／翻攝畫面）

隨著台灣邁向2050淨零排放，台灣醫療廢棄物處理產業正迎來綠色轉型的新契機。耘佳國際引進比利時Ecosteryl的微波滅菌技術，日前衛生福利部審查委員前往嘉義民雄廠進行現場審查，比利時台北辦事處處長馬徹（Matthieu Branders）親自南下嘉義關注，比利時Ecosteryl原廠高級技師及廠長也飛抵台灣嘉義參與技術交流，力挺創新環保技術在台灣落地生根。比利時台北辦事處處長馬徹表示，Ecosteryl是比利時極具代表性的環境科技企業，其微波醫療廢棄物處理技術發展至今已超過25年，設備遍及全球65個以上國家，更曾獲聯合國相關機構、世界衛生組織（WHO）及世界銀行等國際組織採購選用，實績備受國際肯定。馬徹指出，比利時政府非常重視創新環保科技的國際合作，樂見這項成熟技術導入台灣，協助提升醫療廢棄物處理效能，共同推動減碳與環境永續。 比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組長鄒宏平也表示，期盼這項兼顧醫療與環保效益的創新技術能盡快在台落地，為台比循環經濟與醫療科技合作再添新頁。耘佳國際指出，這次引進的Ecosteryl系統採用全電力驅動的微波滅菌技術，透過自動化破碎、滅菌及智慧控制流程，以「非焚化」方式安全處理感染性醫療廢棄物。該技術全程不需添加任何化學滅菌藥劑，避免二次化學污染，同時透過全自動化密閉作業，大幅降低清潔與處理人員直接接觸感染物的風險，讓整體處理過程更安全、穩定且低碳。耘佳國際不僅著眼於前端技術，更積極打通後端「資源循環」最後一哩路。透過滅菌、破碎與自動化分選程序，未來凡符合國內相關法規與品質標準的醫療塑膠材料，將可轉化為再生資源，大幅減少最終廢棄物掩埋或焚化需求，落實從「廢棄物處置」走向「資源循環」的永續價值。耘佳國際總經理劉穎瑜表示，引進國際技術不只是單純添購設備，更希望用更智慧、低碳的方式提升台灣整體醫療廢棄物管理水準，讓醫療院所在守護民眾健康的同時，也能為環境減碳盡一份心力。劉穎瑜也強調，國際技術導入一定會嚴格遵循台灣相關法規與科學驗證要求，期盼透過專業審查與技術交流，加速推動台灣綠色醫療產業升級。