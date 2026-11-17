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中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今，近日跟好友泱泱一起去越南玩，並且體驗當地傳統服飾「奧黛」，沒想到照片拍到一半居然發生糗事，那就是短今大步跨腳時，褲子直接破了一個大洞，超尷尬畫面全都被拍下。短今昨（16）日公開越南旅遊影片，並且開心跟泱泱體驗傳統服飾「奧黛」，不過拍照時，泱泱的帽子被吹走，為了幫泱泱撿帽子，短今一個豪邁往前跨步，沒想到褲子居然破了！事發實在太突然，讓短今超驚恐檢查衣服狀況，還無奈展示超大破洞，更慘的是，泱泱還在一旁爆料，短今前一天才把衣服撕破，隔天馬上變褲子出事，連續兩天出事讓人笑不出來。因此短今也忍不住自嘲，「每天都發生荒謬的事情，我這到底什麼神奇體質我就問？！」至於破損的衣服，短今原本要付賠償金給店家，不過對方超級親切堅持不收，讓她超感動直呼他們人超好。她透露，事後本來打算向店家賠償衣服修理費用，沒想到店家態度相當親切，堅持不收賠償金，讓她相當感動，忍不住大讚店家人真的很好。