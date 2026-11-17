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《俠盜獵車手 6》（GTA 6）確定在2026年11月19日上市，遊戲背景設定於以邁阿密為樣板的「罪惡市」（Vice City），團隊甚至曾前往佛羅里達實地勘查取材，當全球玩家準備好在以邁阿密為靈感打造的「罪惡市」裡開著偷來的超跑狂飆、策劃搶案並殲滅敵人時，對佛羅里達州居民來說更是別具一番滋味，民眾已準備喜迎這一稱號。根據美聯社報導，遊戲開發商 Rockstar Games的設計師為了還原佛州的真實面貌，曾深入南佛羅里達州體驗生活，開車穿梭於邁阿密、佛羅里達礁島群（the Keys）與周邊城鎮，並搭機飛越大沼澤地（Everglades），只為捕捉該地區的獨特氛圍。為了捕捉這座「魔幻之城」的氛圍，開發人員加布特（Aaron Garbut）表示，團隊也研究了邁阿密的歷史與建築，並訪談了包括前警官和幫派成員在內的當地人士。一名邁阿密居民賈昆（Felix Jarquin）已迫不及待要玩這款以他所居住的城市為範本的遊戲，「我看過預告片了，劇情看起來超讚，我等著看他們如何把劇情融入我們邁阿密這裡的環境。我想看看他們到底有沒有做好功課？我已經揪好一群朋友準備一起破關了，還想試試看能不能在遊戲裡找到彼此的家」。邁阿密設計保護聯盟（Miami Design Preservation League）導覽員福納里（Julie Fornary）指出，開發團隊的努力在簡短的預告片與今年 8 月釋出的 25 分鐘搶先看影片中表露無遺，「我非常喜歡他們捕捉到邁阿密的色彩、光影，以及奢華與頹廢並存的對比感，我們這裡有紙醉金迷的一面，也有破敗髒亂的角落；有閃亮的金屬與玻璃帷幕，也有蓋到一半、搖搖欲墜的爛尾樓。這就是所有住在這的人都熟知的邁阿密。」福納里表示，《GTA VI》中的許多場景幾乎達到了完美復刻。一如先前設定在自由市（Liberty City，影射紐約市）和洛聖都（Los Santos，影射洛杉磯）的《GTA》系列作，在呈現邁阿密海灘代表性的「海洋大道」（Ocean Drive）的霓虹燈光與裝飾藝術（Art Deco）建築時，團隊完全沒有妥協。她希望這款新遊戲能為南佛羅里達帶來關注，進而有助於保護當地的歷史文化，「只要有人願意讓大家看見我們這裡獨特的建築與文化，我完全沒有任何意見或顧慮，無論是電玩遊戲、電視影集還是電影長片，我們全都歡迎。」儘管「罪惡市」（Vice City）這個名稱帶有負面含義，但許多邁阿密地區的企業與政府官員仍張開雙臂擁抱這波熱潮。邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）與 Rockstar 達成了一項價值 390 萬美元的合作協議，內容包括在 NBA 邁阿密熱火隊主場「卡西亞中心」（Kaseya Center）屋頂設置巨型的「歡迎來到罪惡市」標語。熱火隊也將於週三（遊戲發售前夕）穿上黑粉配色的「罪惡城市」主題球衣出賽。與此同時，邁阿密市與邁阿密海灘市也各自簽署協議，在大眾運輸工具、海灘等場所為這款電玩進行宣傳。Rockstar 還委託創作了一系列壁畫，其中許多就位於以街頭藝術聞名全球的溫伍德（Wynwood）社區。這款動作冒險射擊遊戲距離系列上一部作品已相隔超過 13 年，開發商 Rockstar Games 承諾，這將帶來該系列史上規模最大、細節最豐富的開放世界體驗。不過，並非人人都樂見與「罪惡市」稱號掛鉤，邁阿密-戴德郡警長蘿西・科德羅-斯圖茲（Rosie Cordero-Stutz）等人反對動用公共資源來宣傳一款鼓勵犯罪（包含襲警）的遊戲。邁阿密海灘市議員蘇亞雷斯（David Suarez）表示，邁阿密已花費數百萬美元整頓南海灘（South Beach）春假期間的混亂秩序。「身為民選市議員，就良心而言，我無法將我們的城市品牌，與我們過去幾年拚命想擺脫的負面形象連結在一起」。然而，同為市議員的莫妮卡（Monica Matteo-Salinas）則認為這些擔憂有些小題大作。她認為，玩遊戲的人都明白現實生活中不能隨意大肆犯罪。「我認為邁阿密海灘市完全可以借力這波為期僅六週的宣傳活動，這並不代表我們認同這款電玩本身或遊戲中的犯罪行為」。