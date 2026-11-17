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民進黨台北市黨部今（12）日表示，近日接獲大量民眾檢舉，中山、大同區無黨籍市議員參選人朱政騏、陳怡君於競選宣傳中刻意使用混淆方式，讓選民誤認兩人仍獲民進黨提名一事，市黨部經與律師研議，再度寄出存證信函，要求朱政騏、陳怡君勿挑戰紅線，應立即撤除混淆文宣。民進黨台北市黨部指出，朱政騏因涉嫌違反《國家安全法》，於今年4月2日遭臺北地方檢察署起訴，檢方求處5年以上有期徒刑，於4月2日遭開除黨籍；陳怡君則因涉詐領助理費及收賄案，一審遭判刑7年10月，並於9月23日因違紀參選開除黨籍。朱政騏、陳怡君違背本黨從政理念，皆已遭開除黨籍。民進黨台北市黨部強調，中山、大同區本次提名4席市議員候選人為顏若芳、林亮君、林子揚、賴俊翰，近期基層支持者不斷向黨部反映，擔心朱政騏、陳怡君被開除黨籍後仍使用混淆文宣拉攏民進黨支持者選票，支持者憂心恐分散選票，將衝擊中山、大同區民進黨4席全數當選的目標。民進黨台北市黨部主委吳沛憶表示，中山、大同區選情本就激烈，民進黨只有4席議員的空間，若被大量分票，選情無法樂觀，市黨部近日已寄出「配票傳單」，接下來會持續加強聯合競選，呼籲支持者認明民進黨正式提名的4位候選人，避免受混淆宣傳影響，造成選舉結果的遺憾。