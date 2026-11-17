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政見會後正式請假 許淑華預告選前6天啟動全縣掃街

南投縣長選舉公辦電視政見發表會將於明日上午10時正式登場，尋求連任的國民黨籍縣長許淑華今（17）日上午受訪時，被問及政見會準備進度，她率真笑回「我還沒有準備欸！」坦言一個人僅有15分鐘時間，要講完4年來的施政成果「感覺不夠講」。她也宣布，明天政見會結束後將正式向縣府請假，全力投入最後階段的選戰衝刺。面對近來總統賴清德頻頻南下南投，為民進黨對手温世政站台輔選，引發外界關注藍綠選情消長。許淑華上午受訪時態度坦然，強調只要平常把基本功做好，「不管誰來輔選都一樣，我們兵來將擋、水來土掩。」展現十足的現任優勢與自信。緊接著媒體追問明日公辦政見會的準備狀況，許淑華不諱言表示「我還沒有準備欸！」她解釋，政見發表會每人只有15分鐘，但過去4年來團隊推動的建設與福利相當多，很難在短短15分鐘內完整說清楚。許淑華透露今晚會將4年來的施政精華好好「濃縮一下」，明天除了向大眾說明過去4年縣政如何在議會支持下順利推動，也會將未來4年要執行的重點業務與建設藍圖，完整向所有南投鄉親報告。隨著選舉進入最後倒數，許淑華也公布接下來的競選節奏。她表示，明天起距離投票日只剩下10天，上午公辦政見會結束後，她就會正式向縣府請假投入選舉。請假後的選前6天黃金衝刺期，團隊已規劃好密集的全縣大掃街活動，屆時將深入南投各鄉鎮市向選民懇託，爭取鄉親支持順利連任。