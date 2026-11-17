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▲美迪亞漢堡店在高雄經營快40年（圖／翻攝Google Map街景服務）

料好實在湯頭甘醇 陳其邁市長也推薦

最快1個月就搬家 鍋燒麵預計將漲價

被高雄民眾公認是「高雄最好吃鍋燒麵」、位在六合路上的「美迪亞漢堡店」，確定要搬家了！老闆娘Summer親自回覆《NOWNEWS今日新聞》記者詢問，提到新地址的確就在高雄市三民區自立一路147號，而搬遷原因是因為現今舊址經常被以多項無端名義匿名檢舉，只好另尋他處重啟爐灶。Summer也提到，之後僅2樓提供內用，可能總座位會比現在少一些，販售的產品可能也略微減少一些，「且應該也會漲價，因為原物料成本漲了好幾波，必須反映在售價，屆時可能會略調10塊錢。」南部人喜歡早餐、午餐都吃碗鍋燒麵，像是台南名店就有老店「李媽媽民族鍋燒麵」，還有多年獲得米其林必比登推介的「誠實鍋燒意麵」。而在高雄市區隨口問個高雄在地人喜歡哪家鍋燒麵？「美迪亞漢堡店」一定會出現在名單當中，雖然店名為「漢堡店」，但店內除了販售漢堡、蛋餅等早餐類食物之外，最出名、幾乎每桌必點的招牌菜卻是鍋燒麵，據說原因包含美迪亞已經經營快40年，可能是高雄鍋燒麵的始祖業者之一。而每碗鍋燒麵都強調料好實在也是其原因，裡頭有4尾個頭不算小的白蝦，更有丸子、蔬菜等，尤其帶著濃醇甜味與柴魚香的湯頭，更是許多老高雄人從小吃到大，甚至連市長陳其邁也曾經公開推薦過。不過近日卻傳出「美迪亞漢堡店」要搬家，《NOWNEWS今日新聞》記者致電，老闆娘Summer提到，因為在現今六合路上舊址經常遇到有人以各種無端名義來匿名檢舉，她也說「原本我們是打算是不是乾脆不要再營業了，但是這是公婆傳承下來的事業，有許多一做就是十幾年的老員工，也培養了好多很熟的老顧客，因此另外想出，不如就搬家好了。」新店面地址就在高雄市三民區自立一路147號，鄰近台鐵三塊厝站附近，Summer表示，目前要等新店面裝潢，所以最快可能一個月就會搬家，正確日期不確定。而新店面座位會少一些，賣的品項也會比現在再精簡一些，且到時候也會順著因為食材成本多番調漲，售價也跟著漲價，「可能鍋燒麵目前115元，屆時會漲個10塊錢吧！」另外，在高雄也可看到美迪亞有其他分店？實質上與六合路老店沒有關係，僅是早期曾經授權給該業者，至今早已沒有合作了，但是仍未改店名。