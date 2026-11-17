日本職棒（NPB）名球會今（17）日於官方網站宣布，曾效力阪神虎、廣島東洋鯉魚等球隊，在職棒舞台寫下無數傳說、紀錄，並擁有「優勝請負人」稱號的名將江夏豐辭世，享壽78歲。江夏豐生涯拿下206勝、193次救援成功，曾在1968年拿下25勝奪下勝投王，並且飆出401次三振，至今仍是日職單季紀錄，1971年更締造明星賽連續9打席三振的傳奇紀錄。
江夏豐逝世、享壽78歲 曾寫下單季410次三振紀錄
據《日刊體育》報導，江夏豐自9月就入院治療糖尿病，今日凌晨因病情惡化逝世，享壽78歲。江夏豐出身於兵庫縣尼崎市，1966年選秀首輪被阪神虎隊指名，於1967年完成初登板，1968年單季豪取25勝奪下勝投王，並飆出單季401次奪三振，至今仍是日本職棒單季最多紀錄；1971年明星賽江夏豐更締造了「連9打席奪三振」的傳奇壯舉。
在連續9年繳出雙位數勝投後，江夏豐於1975年季後經交易轉戰南海鷹（現福岡軟銀鷹），效力2年後再被交易至廣島鯉魚隊。1979年日本大賽第7戰9局下半，廣島隊以4：3僅領先1分，江夏豐在9局下登板守成，卻接連遭遇安打、失誤與保送，陷入無人出局滿壘的局面，他在絕境下成功化解危機，助廣島隊奪下冠軍，由於球數正好是21球，也被稱為「江夏的21球」名場面。
1980年季後江夏豐被交易至北海道日本火腿鬥士隊，隔年便助隊奪下隊史首座聯盟優勝；1984年轉戰西武獅隊，1985年曾赴美參加密爾瓦基釀酒人隊春訓，但最終未能獲得合約，隨即宣布引退。
江夏豐生涯通算829場登板、3196投球局數，累積206勝158敗193救援成功、防禦率2.49。個人獎項包括2度年度MVP、1座澤村賞，並拿下2度勝投王、1度防禦率王、6度三振王及6度最優秀救援投手等無數殊榮。江夏豐退役後曾在1993年因吸食毒品遭到逮捕，被判刑2年4個月，近年則是專注於棒球時事評論。
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據《日刊體育》報導，江夏豐自9月就入院治療糖尿病，今日凌晨因病情惡化逝世，享壽78歲。江夏豐出身於兵庫縣尼崎市，1966年選秀首輪被阪神虎隊指名，於1967年完成初登板，1968年單季豪取25勝奪下勝投王，並飆出單季401次奪三振，至今仍是日本職棒單季最多紀錄；1971年明星賽江夏豐更締造了「連9打席奪三振」的傳奇壯舉。
在連續9年繳出雙位數勝投後，江夏豐於1975年季後經交易轉戰南海鷹（現福岡軟銀鷹），效力2年後再被交易至廣島鯉魚隊。1979年日本大賽第7戰9局下半，廣島隊以4：3僅領先1分，江夏豐在9局下登板守成，卻接連遭遇安打、失誤與保送，陷入無人出局滿壘的局面，他在絕境下成功化解危機，助廣島隊奪下冠軍，由於球數正好是21球，也被稱為「江夏的21球」名場面。
江夏豐生涯奪下206勝、193次救援成功 退役後曾因吸毒被捕
江夏豐生涯通算829場登板、3196投球局數，累積206勝158敗193救援成功、防禦率2.49。個人獎項包括2度年度MVP、1座澤村賞，並拿下2度勝投王、1度防禦率王、6度三振王及6度最優秀救援投手等無數殊榮。江夏豐退役後曾在1993年因吸食毒品遭到逮捕，被判刑2年4個月，近年則是專注於棒球時事評論。