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台北股市今（17）日經歷劇烈震盪，終場下跌947.97點，收在40092.11點，跌幅2.31%，盤中高低點差距達1747.39點。盤後法人籌碼也呈現賣壓，外資及陸資單日賣超380.94億元，台玻（1802）、台積電（2330）成為賣超張數最多的兩檔個股；不過，金融股仍有買盤進駐，台新新光金、凱基金、第一金及元大金均進入外資買超前10名。觀察三大法人動向，外資及陸資今日買進4348.46億元、賣出4729.40億元，單日賣超380.94億元；投信同步賣超9.35億元。自營商則呈現不同方向，自行買賣部位買超63.87億元，但避險操作賣超220.84億元，合計賣超156.96億元，三大法人總計賣超547.25億元。外資今日賣超個股以台玻最多，張數達2萬3250張，台積電則以1萬4606張居第二。其他遭外資調節的個股，還包括中租-KY（5871）、台化（1326）、富邦金（2881）、大成鋼（2027）、中鋼（2002）、台塑（1301）、緯創（3231）及友達（2409）。從產業分布來看，賣超名單橫跨金融、電子及傳統產業，不只有權值股台積電，也包含玻璃、石化、鋼鐵與面板等個股。相較賣超名單，外資買超個股呈現另一種資金流向。中鼎（9933）以2萬4772張居買超第一，台新新光金（2887）買超1萬5447張，京元電子（2449）買超1萬2541張，凱基金（2883）則買超1萬0048張；此外，華航（2610）、群創（3481）、第一金（2892）、寶成（9904）、元大金（2885）及台泥（1101）也進入買超前10名。其中台新新光金、凱基金、第一金及元大金4檔金融股同時上榜，顯示外資並非全面賣出所有類股，而是在不同個股間出現調節與布局並行的情況。