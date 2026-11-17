我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金主愛隨同父親金正恩視察三池淵市觀光區建設項目。（圖／美聯社／達志影像）

北韓最高領導人金正恩之女金主愛近日再度成為國際焦點。北韓官媒公開多張她隨同父親視察三池淵市觀光區的照片，其中包括金主愛在滑雪場上大展身手展現滑雪實力，而她一身價值不菲的頂級滑雪行頭也立即引發關注。與此同時，由於視察地點緊鄰中朝邊境，且正值深圳APEC峰會前夕，金正恩此行是否意味著「川金會」有望登場，也成為討論話題。根據《南華早報》報導，北韓官媒《朝中社》透露，金正恩於週日及週一視察了三池淵市旅遊區的建設工地，並附上多張金主愛在滑雪場上馳騁的照片。韓國媒體隨即對她的全白滑雪服裝展開仔細考察，根據衣袖上的三角形標誌與膝蓋旁的「S」字樣，推測其雪衣與雪褲分別出自法國頂級戶外品牌Rossignol與Salomon；此外，金主愛手中的雪杖與腳下的雙板滑雪板，則印有瑞士高端品牌「Stöckli」的標誌，該品牌滑雪板單副售價動輒超過1000歐元。《韓國先驅報》估算，僅金主愛身上的雪衣與雪褲總價就高達約200萬韓元（約合新台幣4.9萬元）。相比之下，根據獨立資料平台「wage.is」彙整研究機構與脫北者調查的數據，北韓民眾的平均月薪僅約110美元（約新台幣3620元），金主愛一套滑雪服的價格便相當於一般北韓民眾逾13個月的薪資。自今年2月被韓國國家情報院認定為金正恩的「欽定接班人」以來，金主愛的公開曝光率日益增加。值得注意的是，韓國《朝鮮日報》指出，儘管金正恩胞妹金與正、勞動黨副部長玄松月等高層官員當天也有一同滑雪，但北韓官媒卻僅單獨釋出金主愛的個人滑雪照，刻意突顯其特殊地位的意味濃厚。根據北韓黨媒《勞動新聞》報導，金正恩一行人此次視察了三池淵機場改擴建工程，以及白頭山地區的滑雪場，巡視項目涵蓋滑雪服務中心、飯店、旅館、休息區與員工宿舍。金正恩在視察時表示，「在革命聖地興建的每一棟建築，即便規模不大，都是我們國家獨一無二的紀念碑式創造」，並盛讚該處是「世界上無可匹敵的旅遊勝地」。由於三池淵市位處緊鄰中國的兩江道邊境，外界紛紛猜測，金正恩此行可能是為出席週三、週四在中國深圳舉行的APEC峰會做準備的中途停留。美國總統川普週一才再度表態，稱有興趣與金正恩再次會面，並暗示雙方可能會在中國的APEC場邊碰頭；不過，美韓官方均低調淡化此一可能性。中國外交部發言人郭嘉昆週二在例行記者會上被問及此事時，也僅回應「沒有可提供的相關資訊」。對此，韓國學者目前仍普遍認為「川金會」雖有機會重啟，但不太可能發生在本次APEC期間。梨花女子大學北韓研究教授朴元坤向《韓國時報》分析，金正恩記取了2019年河內峰會無果而終的教訓，未來勢必偏好「由下而上」的談判模式，即先由工作層級官員進行充分磋商後再舉行領袖峰會，因此極不可能在APEC場邊倉促會面。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出則向《朝鮮日報》指出，金正恩停留在三池淵固然有可能是訪中的中繼站，但也可能是藉著在APEC期間擺出「離開平壤、專注邊境民生建設」的姿態，釋放拒絕出席峰會的間接訊號。林乙出強調，在缺乏充分議程協調的情況下，北韓貿然參與多邊會談恐面臨空手而回的風險，平壤當局更有利的策略，是先觀察美、中、俄三方在本次APEC的互動結果以及美方對北韓的態度後，再另行安排雙邊談判。