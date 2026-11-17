我是廣告 請繼續往下閱讀

AI產業今年10月開始已出現3波震盪

▲玉山金控今（17）日舉行法說會，董事長黃男州也談到黃仁勳閃辭輝達執行長對AI發展的影響。（圖／記者顏真真攝）





黃仁勳扮演AI兩大非常重要角色 領導倡議者及AI產業央行

誰來接替黃仁勳？問號沒解開之前 市場震盪是必然的

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳閃辭執行長，引發市場震盪，外界高度關注「AI永動機」一旦放緩，是否造成系統性風險。玉山金控董事長黃男州今（17）日表示，黃仁勳在AI領域不僅是技術領航者及倡議者，更扮演「AI產業的中央銀行」角色，在他離開輝達後，雖然各大廠未來半年規劃已定，短期營運不受影響，但中長期若領導思維出現變化，市場難免產生問號，在問號還沒解開前，震盪是必然的。玉山金今日舉行法說會，黃男州也談到黃仁勳下台的影響性。他指出，其實，AI自10月就開始出現震盪，第一波是在10月美國期中大選之前，市場開始有點擔心AI投資回收的速度，例如Google在10月30日當天股價跌了12%，因現金流為負，也就是營收不如投資多，而4大雲端廠商加起來今年可能要投7千多億、明年要投超過1兆美元，在整個AI的建設方面，是否有足夠的現金流來因應，成為大家最擔心的地方，包括Intel也曾一天跌了29%目前看AI趨勢不會變，但投資多久可以回收已成為市場關注的觀點。第二波震盪則是11月3日美國期中選舉結果出爐後，民主黨不是不發展AI，而是思考如何治理AI，目前看會比共和黨更嚴格，包括資料中心（Data Center）的建置部分，只是幾個重要的州不是不准蓋，而是蓋之前應該要評估對整個電力的影響及對一般社會大眾的影響，這也會讓未來AI整體發展的速度，長期來看變得稍微慢一點點。第三波震盪就是黃仁勳閃辭下台。黃男州認為，黃仁勳在AI發展扮演兩大非常重要角色，包括「AI的領導者跟倡議者」及「AI產業的中央銀行」，若黃仁勳不再扮演這角色，接下來由誰扮演？AI整體的發展速度是否會變得比較慢一點，也成為市場關注焦點。他也從金融角度來解釋，黃仁勳打破過去晶片2、3年即折舊歸零的傳統思維，認為舊晶片只要還有算力，就能創造現金流，進而透過投資客戶、並以晶片與機櫃算力作為特殊目的公司（SPV）融資擔保品來放大產業槓桿。雖然各大廠未來半年規劃已定，短期營運不受影響，但中長期若領導思維出現變化，市場難免產生問號與震盪，而股價作為「經濟的櫥窗與最敏感的溫度計」，自然會率先反應。黃男州認為，黃仁勳離開輝達之後，「AI產業中央銀行」角色會受到一些影響，新主政者不一定也會這樣想。至於影響的時間點，倒不是立即的，畢竟對大公司來講，未來半年規畫已定，但中長期來看，若領導思維出現變化，下一個來領導領導者跟倡議者是誰、能不能像黃仁勳一樣帶動AI產業往前走，包括美股及台股，在問號還沒有被解開之前，震盪是必然。至於市場波動是否影響財富管理業務與手續費收入，黃男州強調，就財富管理來看，一方面是守護顧客的資產，一方面是提供顧客有價值的服務，這在股市漲跌或資本市場好壞時都是要盡的責任，因為絕對沒有一個資本市場是永遠好的。在架構顧客的投資組合（Portfolio）時，就必須思考到：當市場好的時候怎麼獲取合理的報酬，當市場不好的時候怎麼減少損失（即資產保全），這是做財富管理必須幫顧客思考並提供有價值建議的部分，因為任何財富管理都會歷經市場的循環（Cycle）。