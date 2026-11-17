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科林集團深耕台灣市場40年，從專業聽力服務逐步建立完整的通路與照護體系。2026年11月集團宣佈正式整合旗下「科林助聽器」、「濰樂聽力中心」及「聽寶助聽中心」三大通路，統一以「科林助聽器」品牌提供服務，串聯全台逾120個服務據點與40萬會員服務基礎，進一步提升專業服務的可近性與照護品質。在通路布局上，科林亦持續突破傳統醫療器材門市模式，透過百貨商場、社區據點及跨業合作，讓民眾可以在更便利、熟悉的生活場域接觸專業健康服務，降低尋求照護的門檻。科林集團聽力暨睡眠事業群總經理林尚威表示：「40週年是科林重要的里程碑，更是下一階段成長的起點，此次通路整合是希望串聯40萬會員、專業人才與醫療資源，建立更完整的健康服務網絡。未來科林將持續依據高齡社會的多元健康需求，深耕聽力、睡眠、營養並拓展其它健康照護需求，透過通路、醫療與科技的整合，讓專業服務更貼近每個人的生活。」除了通路升級，科林更積極投入健康照護產業的跨界合作，期望透過醫療專業、學術研究、產業資源與公共衛生倡議的結合，建立更完整的健康照護生態系。隨著人口高齡化，退化性聽力損失已成為值得關注的重要議題。為提升國人對成人聽力健康的重視，科林與臺灣耳科醫學會共同推廣聽力保健觀念，鼓勵民眾關注日常聽力變化，並呼籲民眾應自50歲起定期接受聽力篩檢，透過專業評估及定期追蹤，建立良好的聽力健康管理意識。總經理林尚威指出，科林除持續深化既有的聽力、睡眠及營養保健事業，也於2026年新增「眼健康照護服務」，從聽力裝置、睡眠呼吸照護設備到居家眼壓量測科技，透過整合集團資源，科林期望讓不同健康領域的專業服務不再各自獨立，以使用者需求為出發點，逐步建立橫跨不同領域的全方位健康照護生態系。迎向下一個40年，科林目前正持續延攬各領域專業人才，擴大健康照護服務布局。