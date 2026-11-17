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湄公河出現「殭屍魚」 身上長水泡、魚鰭發紅

河水砷濃度超標30倍 上游採礦活動遭質疑

不只魚類受影響 飲用水、農作物恐面臨污染風險

泰國要求中國、緬甸處理污染 擬成立聯合工作小組

環團攜手14所學校採樣 盼建立魚類安全資訊

泰國湄公河流域近日出現令人憂心的異常現象！當地漁民陸續捕獲身上長出水泡、腫塊，甚至魚鰭變色的魚類，詭異外觀讓居民稱牠們為「殭屍魚」。環保人士懷疑，魚隻病變可能與上游採礦活動造成的砷及其他重金屬污染有關。根據《南華早報》報導，泰國環保人士奧姆本（Aombun Thipsuna）14日在社群媒體分享多張照片，顯示當地漁民捕獲的魚類出現異常病徵，包括身上長出水泡、不明腫塊、魚鰭變色及皮膚潰瘍等。這些魚屬於當地稱為「Pla Khae」的鯰魚類，因外觀異常，被部分村民形容為「殭屍魚」。奧姆本接受泰國調查媒體Ejan訪問時表示，東北部湄公河沿岸漁民自新冠疫情結束後，便陸續發現魚隻出現類似症狀。她懷疑，河水中的重金屬污染可能降低魚類抵抗疾病的能力，導致病變情況增加。為釐清原因，奧姆本與當地居民已收集近60尾魚，送往泰國那黎宣大學（Naresuan University）檢驗。其中6尾魚出現嚴重且明顯的水泡，另有約30至40尾魚的魚鰭、尾部發紅，並伴隨細小傷口或皮膚病灶。奧姆本警告，如果這些魚持續生活在受污染的湄公河中，病變情況可能進一步惡化。泰國污染控制廳位於烏隆他尼府的區域辦公室，自2023年起持續監測湄公河水質，發現河川中的重金屬濃度自2024年開始明顯上升。截至今年8月，泰國東北部黎府（Loei）及廊開府（Nong Khai）部分河段的砷濃度，已達泰國地表水標準每公升0.01毫克的3至4倍。更令人擔憂的是，根據《彭博》報導，泰國北部清萊府本月初針對湄公河支流賽河（Sai River）未經處理的河水進行檢測，發現砷濃度高達每公升0.3毫克，相當於標準值的30倍。環保人士懷疑，污染源可能來自湄公河上游的採礦活動，涉及緬甸、寮國、中國及泰國境內的礦區。其中，緬甸撣邦的採礦活動尤其受到關注。隨著稀土及黃金需求增加，當地礦場規模可能在一年內擴大一倍，進一步加劇河川污染風險。不過，目前尚未有檢驗結果證實，魚隻異常病徵與特定礦場排放的重金屬存在直接因果關係。湄公河不僅是重要漁場，也是沿岸居民飲用水及農業灌溉的主要來源。報導指出，湄公河沿岸約有2500座抽水站，負責供應民生及農業用水。使用河水灌溉的農產品，也會運往泰國各地市場販售，包括巴吞他尼府大型農產品批發市場Si Mum Mueang。奧姆本指出，出現異常症狀的Pla Khae鯰魚最大可長至60公斤，且是泰國民眾常見的食用魚類，因此一旦魚體累積重金屬，便可能透過食物鏈影響人體健康。湄公河流域支撐超過6000萬人的生活，提供飲用水、灌溉、運輸及食物來源。聯合國糧食及農業組織（FAO）更將其認定為全球最大的內陸漁業系統。因此，河川污染問題不僅威脅生態環境，也可能衝擊數千萬人的糧食安全與生計。面對污染疑慮，泰國政府已開始透過外交管道尋求解決。泰國副總理約查南（Yodchanan Wongsawat）15日向《曼谷郵報》表示，泰國已要求中國及緬甸當局，督促在緬甸境內營運、具有中國背景的礦業公司興建堤防及攔截設施，防止受污染的採礦廢水流入泰國河川。泰國外交部預計於11月25日至26日與緬甸召開聯合工作小組會議，討論河川污染問題，以及疑似位於緬甸撣邦礦區的污染來源。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也已於13日向中國官員提出相關問題，並計畫在本週區域峰會期間再次討論。此外，泰國正尋求進入緬甸境內的可疑礦區進行調查，以確認污染來源。除了政府層級的外交協商，泰國環保團體也與那黎宣大學及湄公河沿岸14所學校的學生合作，採集河水、土壤及魚類樣本進行檢驗。相關檢測結果將透過名為「Safe Fish」的應用程式分享，協助民眾了解魚類及河川污染風險。奧姆本也呼籲，泰國東北部與湄公河接壤的7個府應共同協調污染防治工作。不過，檢測經費仍是一大難題。她指出，每份樣本的砷含量檢測費用約1200泰銖（約新台幣1100元），對地方居民及環保團體而言是一筆不小的負擔。