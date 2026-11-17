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藝人NONO（陳宣裕）因為捲入性侵案，演藝工作全數停擺，沒想到消失3年後，近日被目擊跟許效舜、李國煌在東區吃飯，期間有說有笑，而許效舜也回應他的近況，「一切都好，日子還是要過，希望大家都好。」根據《壹蘋新聞網》報導，今（17）日NONO被目擊帶著方框眼鏡，現身台北東區跟許效舜以及一位身材魁梧的男子一起吃飯，席間三人有說有笑，氣氛相當好，結束後NONO再跟朋友一起搭車離去，全程相當低調。至於這次聚會，許效舜透過經紀人回應，因為李國煌來到台灣工作，大家又剛好跟NONO、妻子朱海君關係相當好，因此特別約出門敘舊。至於NONO淡出演藝圈的生活近況，許效舜則簡短回應：「一切都好，日子還是要好好過，希望大家都好好的。」NONO三年前起深陷性侵及猥褻指控，其中一案強制性交未遂，法院一審判有期徒刑2年6個月；高等法院於今年4月維持原判，NONO不服再提上訴，目前由最高法院審理中；另外還有2位女性的起訴案，一審判無罪，目前進入二審程序中。