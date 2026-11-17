我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣國際造船公司轉投資的台船環海風電工程公司宣布完成海龍離岸風場計畫全數安裝工程。(圖／記者黃守作攝)

▲海龍計畫執行長及專案總監柯廷灝(左)致送工程完工感謝函，由台船環海公司董事長曾國正(右)代表接受。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台船環海公司及環海翡翠輪團隊與海龍業主同心協力共築海龍風場。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司轉投資的台船環海風電工程公司於今(17)日，宣布完成百萬瓩級海龍離岸風場計畫全數安裝工程，為我國離岸風電海事工程寫下百萬瓩(1GW)級大型風場安裝歷史，展現本土海事工程之韌性。台船環海公司董事長曾國正表示，台船環海公司業已順利完成海龍三號風場最後一座風機安裝，為該公司所承攬之海龍離岸風電計畫全數海事工程安裝工作畫下句點，該海龍計畫為台船環海公司成立以來承攬規模最大、工程管理最複雜最具挑戰的離岸風電海事工程合約，此次工程圓滿達成，不僅象徵海龍離岸風電計畫朝全面商轉邁進，更彰顯我國本土海事工程團隊已具備執行百萬瓩級大型離岸風場專案的國際級能力。曾國正說，台船環海公司自111年取得海龍計畫大型海事工程合約，並自113年起陸續展開施工，承攬219支基樁、73座套管式水下基礎、2座海上變電站、73座風力發電機運輸與安裝，以及海床整平等核心工程，而海龍離岸風電計畫總裝置容量逾百萬瓩(1GW)，由海龍2A(300MW)、海龍2B(232MW)及海龍3號(512MW)所組成，是我國也是亞洲目前規模最大的單一離岸風電計畫之一，預計可供應超過百萬戶家庭所需潔淨電力，為我國能源轉型與2050淨零排放目標提供更重要的支撐。曾國正指出，台船環海公司能勝任如此大型工程，關鍵功臣之一為台船環海公司自主投資建置的全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」，作為海龍計畫的主力施工船舶，而海龍計畫也是推動「環海翡翠輪」誕生的推手，隨著我國離岸風電產業邁向大型化與深水域開發階段，市場對於具備大型水下基礎、海上變電站及新世代風機運輸安裝能力的專業船舶需求快速提升。曾國正並指出，台船環海公司為支援我國包括海龍計畫在內的大型離岸風電開發案，台船環海股東台船公司，以及比利時DEME Offshore公司提早布局，從投入資金、建造海事工程船「環海翡翠輪」、到組成具備國際工程水準的工程營運團隊，讓台船環海成功累積大型工程安裝關鍵技術經驗，培育大批本土海事工程專業人才，並帶動施工、船舶、港口及供應鏈體系共同成長，為未來第三階段區塊開發及浮動式風電市場奠定堅實基礎，成就我國海事工程產業的成熟度與韌性。海龍計畫執行長及專案總監柯廷灝為感謝台船環海公司及環海翡翠輪團隊協力共築海龍風場，乃致送工程完工感謝函，由台船環海公司董事長曾國正代表接受，以資感謝。