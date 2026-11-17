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▲蔡康永分享6大說故事的方法，大部分網友將重點放在文末「發光的橘色小船」符號。（圖／蔡康永臉書）

知名主持人蔡康永經常發表發人省思的金句，今（17）日稍早，他發文分享6個說故事的方法，不過許多網友都把重點放在文末的「發光」、「橘色小帆船」的符號，認為讓人聯想到民進黨台北市長候選人沈伯洋在選戰時期使用的「洋流號」等競選意象，直呼「啟航了」。蔡康永在粉專發文傳授「如何讓人想聽你」的6個方法，第一個是「講故事勝過講意見」，強調再小的故事都管用，第二個是「所謂的故事，最好是講自己怎麼從糟糕變得比較好」，並表示也可以講怎麼從好變得糟，因為再小的變化都會讓人想聽下去。第三個方法，蔡康永表示「故事中，揭露我們自己的糟糕或弱點，最容易有共鳴」，第四個是「有改變、有轉折就是可聽的故事，因為這對聽者有參考價值」，直言人天生喜歡聽故事，就是為了讓自己拓展見聞，第五個則是「故事中，自己的這個轉變，發生在什麼樣的時刻、是因為什麼人的某句話或某個行為而得到了啟發」。最後一個方法，蔡康永點出「很難被意見打動的人，有可能被故事打動」，並在文末放上「發光」、「橘色小帆船」兩個符號，不少網友紛紛留言：「最後有船ㄟ」、「有橘色小船，講完了」、「順起來！啟航了！風調雨順」、「康永哥完勝蒸籠發粿」、「第一次發現有這麼可愛的emoji」、「果然是康永哥！」掀起一波熱議。