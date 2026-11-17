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▲活動當天邀請8家國內知名土雞品牌設攤。（圖／中華民國禽肉行銷發展協會提供）

▲土雞攤位上人潮洶湧。（圖／中華民國禽肉行銷發展協會提供）

為了推動以消費者為導向的產銷供應鏈，並讓國人吃得安心，並且讓更多人重新認識台灣本土優質土雞的美味與價值，由「中華民國禽肉行銷發展協會」舉辦的「第3屆幸福土雞王國－古早的尊貴滋味」行銷推廣活動，於 115年11月14日（六） 在 台北火車站1樓廣場大廳隆重登場！中華民國禽肉行銷發展協會陳曉峯理事長在活動當天提及，「三十年前台灣傳統放養的本土土雞曾是大家桌上的主角，但隨著速食與便利飲食普及，市場逐漸被白肉雞取代。希望本次活動就是希望能喚起大家記憶中「母親親手煮的香噴噴雞湯」，希望大家齊聚台北火車站一樓廣場，重現那份『舌尖上的尊貴滋味』。並且希望透過充滿溫度的推廣方式，讓台灣特有的土雞文化與美味能夠繼續傳承。」陳理事長說，尤其最近來台的觀光客與日俱增，更希望各國人士來「美食天國台灣」商務旅遊時，也能將白斬雞、人參雞湯、麻油雞湯、油雞、甘蔗雞、甕仔雞、土雞水餃等土雞料理，如同來台灣就聯想到小籠湯包、珍珠奶茶、鳳梨酥一般，成為造訪台灣時不可錯過的好滋味。活動當天邀請到元進莊、大成的吉福雞舖、立瑞的雲嶺鮮雞、雞大王、八方行、御田食品、牧穀食品、與興禽食品等8家國內知名土雞品牌設攤展售，提供生鮮土雞肉、風味甘蔗雞、常溫料理包及精粹滴雞精等優質產品，讓大家在現場不只能試吃土雞美食，還能直接購買到豐富優質且特惠的土雞肉商品。記者會更邀請到國宴金牌的周振文主廚於現場親自示範白切文昌雞與烏骨雞熬煮的仙草雞湯請來賓品嘗，並傳授大眾簡單在家烹調健康好滋味的秘訣。此外，現場還設置了圖文並茂的土雞知識立牌，教導民眾如何區分土雞與白肉雞，認識土雞適合的料理，及營養、健康的優點。當天活動現場還設有食農教育有獎徵答互動攤位，答對即贈價值百元的甘蔗土雞三節翅一包外，還能夠參加各攤位在舞台區定時的產品試吃、趣味問答。另外，在各攤位購買300元就可集一個章，集滿五個章就可兌換台灣製的獨家保冷袋。台北火車站一樓廣場，因為寶可夢活動周圍也聚集了許多粉絲，除了觀光客還有歸鄉的旅人，讓整個活動更加熱鬧紛紛，大家在會場藉由「第3屆幸福土雞王國」活動，一同重溫土雞那份古早的「舌尖上的尊貴滋味」，用實際行動支持在地優質農特產品。