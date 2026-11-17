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2026縣市長選舉即將舉行，今（17日）為民調封關日，備受關注的台北市長選戰，國民黨現任市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋在多份民調中仍呈現膠著，日本媒體也關注這場選舉的戰況，並詢問到雙方支持者關於投票的想法。根據日本電視台《日テレNEWS》報導，台灣的地方選舉被視為一年多後即將舉行的總統大選前哨戰，競選活動不斷進行當中。其中，台北市長選舉呈現出國民黨的現任市長，與民進黨的候選人之間勢均力敵的激戰。日媒分別來到蔣萬安的安心大遊行現場，以及沈伯洋陣營舉行的洋流祭現場，問及雙方支持者看法。支持蔣萬安的民眾對日媒稱，「我覺得我們也看不下去（民進黨）了，想要站出來支持她」、「我們希望台北市民能過好日子」；另一方面，沈伯洋的支持者則認為目前選情狀況看起來一半一半，「兩邊的支持度都蠻高的，他提出的很多政見都對年輕人來說蠻有幫助的，就希望可以吸引到像我們這樣的年輕人。」日媒提到，台北市過去一直被視為國民黨的鐵票倉，但根據最新的民意調查（引述鋒燦民調）顯示，兩位候選人的支持度差距僅有1.7個百分點，選情相當膠著，因此這場選戰的最終走向備受各界關注。值得注意的是，日媒的相關影片下方，出現許多蔣萬安支持者與沈伯洋支持者混戰，意外湧入大量討論。