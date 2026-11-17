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▲高雄熊宣傳「安心玩高雄 住宿選合法」。（圖／高市府觀光局提供）

▲旅宿業登記證及專用標識。（圖／高市府觀光局提供）

▲高雄旅宿業主題輔導認證專用標章。（圖／高市府觀光局提供）

韓國人氣天團BTS世界巡迴演唱會將於本週11月19、21、22日在高雄國家體育場登場。為迎接國際演唱會人潮、維護旅客住宿消費權益，高市府觀光局特別推出由城市觀光大使「高雄熊」拍攝的「安心玩高雄 ． 住宿選合法」宣導影片，同時提前啟動旅宿房價專案稽查，加強查核業者收費及住宿品質，防範違規超收房價等情事。從稽查管理到教育推廣與宣導雙管齊下，期盼讓海內外歌迷安心住宿，充分感受高雄的舒適、熱情與友善。觀光局長高閔琳強調，旅宿房價依淡旺季、市場供需、旅宿等級、房型、訂房日期及住宿天數等因素而有所差異；大型活動期間業者因應市場需求調整價格，判定合法或違法之關鍵，在於實際收費是否超過依法申報的備查房價。為協助旅客建立正確的住宿消費觀念、保障自身權益，觀光局特別推出由「高雄熊」主演的「安心玩高雄 ． 住宿選合法」宣導短片；提醒民眾平日房價通常較為優惠，週末、假日、連假及大型演唱會期間，則可能因訂房需求增加而調整房價，建議提早規劃、及早訂房。觀光局補充，「安心玩高雄 ． 住宿選合法」宣導影片教導旅客辨識選擇合法住宿，內容包括：民眾透過線上平台訂房時，應確認網頁是否標示「高雄市旅館登記編號」或「高雄市民宿登記編號」；現場入住則應留意業者是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」以及旅宿「專用標識」，降低入住非法旅宿風險。如業者取得觀光局之穆斯林友善、環保標章及永續旅宿、性別友善、親子或寵物友善、銀髮高齡友善等主題輔導認證，除有相關主題識別標章，也可至「高雄旅遊網」查詢相關資訊。觀光局強調，旅宿業者應依《旅館業管理規則》第21條及《民宿管理辦法》第25條規定申報並遵守備查房價，不得任意超收或以不當方式損害旅客權益；若有收取高於備查房價、任意取消訂房等違規情事，將依《發展觀光條例》第55條第3項規定，視違規情節採取「房間逐間開罰」方式，「每間房間」裁處新臺幣1萬元至5萬元罰鍰等，呼籲業者切勿心存僥倖，應落實合法經營及訂房履約責任，共同維護旅宿市場秩序與高雄觀光形象。觀光局提醒，歌迷及旅客於訂房前務必前往「臺灣旅宿網」查詢合法旅宿及備查房價，確認住宿資訊。如遇非法旅宿、疑似違規超收房價或其他住宿消費爭議，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統，或撥打1999市民服務專線、1950消費者服務專線，以及高雄市政府觀光局專線（07）740-9802反映。