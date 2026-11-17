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▲2026亞冠賽韓國隊投手李路雲，在與中華隊之戰，先發6局失3分，率隊晉級冠軍賽。（圖／美聯社／達志影像）

韓國隊日前在2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）預賽第3戰以6：4擊退中華隊，拿下冠軍賽門票，先發投手李路雲繳出6局失3分好投，成為贏球最大功臣。據韓媒《Xportsnews》報導，李路雲在受訪時分享被曾聖安、張仁瑋敲出全壘打的心情，他坦言，面對曾聖安時球隊還領先3分，因此非常有自信對決；但被張仁瑋敲出追平轟，他則遺憾表示，情蒐資料顯示張仁瑋不太會打變速球，「但投成了失投球才被打出去，覺得很可惜。」本屆韓國隊在預賽前2戰接連不敵澳洲隊、日本隊，攸關晉級冠軍賽的關鍵第3戰，韓國隊推出李路雲先發。他前4局完全壓制中華隊打線，直到第5局才接連被曾聖安、張仁瑋敲出全壘打失分，最終主投6局失3分，飆出9次三振，率領韓國隊拿下重要一勝並闖進冠軍賽。據《Xportsnews》報導，李路雲談到「台韓大戰」第5局挨兩轟，「其實被首名打者（曾聖安）敲出陽春砲時，我們還以3：0領先，而且已經第5局了，用球數也不算少。當時想丟變化球引誘打者出棒來抓出局數，心想就算挨一發陽春砲也沒關係、很有自信地對決，結果打者也同樣充滿自信地揮擊。」談到被張仁瑋敲出追平兩分砲，李路雲則遺憾地表示，「情蒐資料顯示那位打者不太會打變速球，所以暗號配了變速球，但投成了失投球才被打出去，這部分覺得很可惜。不過其餘部分我覺得自己都收尾得不錯。」被追平後，李路雲走下投手丘時用手套遮住嘴巴大吼了一聲，「因為挨了追平轟真的太生氣，走下來時忍不住大吼。」雖然被擊出追平轟，但韓國隊靠著金倒永的陽春砲重新取得領先。李路雲說，「如果他是敵隊選手真的會很不想遇到，但因為是同隊隊友，覺得超級可靠。在我挨了追平轟、氣勢幾乎倒向對手的時候，他馬上又把氣勢搶了回來，也因為這樣我6局才能更有力量繼續投下去，真的非常感謝他。」