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▲為了歡迎川普，許多戴著斗笠的菲律賓兒童在紅毯旁揮舞美國與菲律賓的國旗。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬尼拉街頭也有許多反對川普來訪的抗議人士。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，於今（17）日傍晚先行抵達菲律賓。川普走出空軍一號時，受到現場盛大歡迎，菲律賓當局不僅替川普鋪上紅毯，還有許多戴著斗笠的兒童在旁揮舞美國與菲律賓的國旗，更有軍樂隊在機場現場演奏川普愛曲《YMCA》。綜合外媒報導，川普下飛機時面對隆重歡迎陣仗顯得心情不錯，從菲律賓兒童手中接過美國與菲律賓的國旗拿在手上揮舞，向現場人們致意。不過川普沒有停留太久，很快就搭上直升機回到索萊爾飯店（Solaire Resort）。菲律賓總統小馬可仕之子桑德羅（Sandro）是國會多數黨議員領袖，他同時也是菲律賓在機場迎接川普的最高層級人士。川普在菲律賓停留期間將參加「四方安全對話」（Quad）會議與東南亞國協（ASEAN）為美國舉行的特別峰會還有晚宴，其中Quad被視為是川普此行的首要目的，將與印度、澳洲、日本的領袖展開會談。Quad被視為是旨在對中國在亞洲不斷上升的影響力發揮戰略制衡的一種手段，但它並非正式的軍事聯盟，而僅是一個對話平台，因此也常被質疑徒有空談。預計川普還會在東協峰會場邊與泰國簽署經貿投資協議，讓川普在前往深圳參加APEC峰會之前，能夠先從東協國家這裡獲得一系列航空、國防、能源和科技領域的商業交易和投資協議或承諾。與此同時，馬尼拉街頭也有許多反對川普來訪的抗議人士，伊朗戰爭導致國際油價飆升，高度仰賴能源進口的菲律賓深受其害，且菲律賓加入美國牽頭的「Pax Silica」倡議也引發許多民眾不滿，因為Pax Silica計畫在呂宋島前美國軍事基地附近建造一個佔地1620公頃的資料中心，當地的原住民社區、環保人士和農民團體對於資料中心進駐後的電力使用、用水量和土地使用權均感到擔憂。