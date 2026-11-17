我是廣告 請繼續往下閱讀

▲招牌菜古法佛跳牆，選用栗子、豬腳、排骨、雞肉、鮑魚及香菇等食材，真材實料，風味濃郁。（圖／記者金武鳳攝，2026,11,17(

▲大祥年菜即日起超值開訂， 7道海陸大菜9000元，圖為香芋燴虎掌，紅燒虎掌口感Q彈又入味，加上滿天星般的小干貝，份量十足。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.17)

▲大祥年菜即日接受預訂，限量百組，除夕當日下午兩點半至四點供消費者自行取餐。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.17)

儘管距離羊年春節還有2個多月，各大飯店及餐飲店已陸續端出外帶年菜組合搶商機。台中大祥海鮮餐廳在老主顧再三催促下，今天宣布限量100組的外帶圍爐年菜開訂，每組9000元，從古法佛跳牆、清蒸龍虎斑到櫻花蝦米糕，共有七道海陸佳餚，另有半隻燒鵝、香酥鰻魚及鹹蛋黃中卷可單點，滿足客人不同需求。餐廳開業17年，老闆葉祥忠入行逾35年，從川菜起家，後來陸續接觸粵菜、台菜與客家菜。他表示，外帶年菜限量百組的做法已維持10年，往年訂購需求常超過百組，仍將接單量控制在100組，以維持除夕當天的出餐品質。值得一提的是，由於不少是老主顧，年年光顧，為了回饋他們長期支持，今年各類食材雖然紛紛漲價，年菜價格依舊「凍漲」，要讓客人快樂圍爐。葉祥忠表示，七道圍爐菜色，道道美味又實吃，他特別推荐招牌菜古法佛跳牆，選用栗子、豬腳、排骨、雞肉、鮑魚及香菇等食材，真材實料外，除夕當天現蒸煮，豬腳蒸出膠質，加上鮑魚鮮味，絕對是圍爐宴中最地道的上菜。另一道年菜不可缺席的黑蒜頭燉雞湯，選用雲林蒜頭，先發酵15至20天，再與雞肉及店家自行調配的中藥材一同燉煮，黑蒜風味融入湯底，入口甘甜，讓人欲罷不能。桌菜另有香芋燴虎掌、麻油海大蝦與日式胡麻九孔包等，搭配清蒸龍虎斑及櫻花蝦米糕，海陸大菜上桌，美味又豐盛。想另外加菜的家庭，可選擇加點招牌燒鵝半隻、香酥鰻魚或鹹蛋黃中卷，單點品項另有限量60份。即日接受預訂，額滿為止，除夕當日下午兩點半至四點供消費者自行取餐。大祥海鮮餐廳：台中市漢口路一段47號，預訂電話（04）2312-1067。