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AI 算力成新稀缺資源 「科技美元」新構想

緯穎穩定幣首筆金流 上下鏈塞車耗時逾4小時

企業導入穩定幣建議

台灣數位資產暨開放科技協會、中華民國工商協進會今（17）日舉辦「代幣經濟論壇」。隨著台股市值躍居全球前五大，數位資產暨開放科技協會常務理事蔣光澤提出台幣穩定幣構想，他表示，若未來台股代幣化，讓全球投資人透過台幣穩定幣直接購買台股，有望降低外資開戶門檻，吸引更多國際資金參與，讓台股獲得更公正的市場估值，為台幣穩定幣創造需求。蔣光澤擔任座談會主持人，並與緯穎科技會計長溫宜芸、拓荒數碼科技總經理王仕傑、海耶克科技創辦人温宏駿、區塊勢創辦人許明恩，以「穩定幣如何改變國際貿易與跨國支付」為題進行討論除了台幣穩定幣的應用，美元穩定幣如何進一步鞏固美國霸權，也是論壇討論焦點。海耶克科技創辦人溫宏駿認為，過去美國透過石油鞏固美元霸權，未來AI時代的算力將被視為「稀缺資源」，而穩定幣具有跨境流通、不受傳統國界限制的特性，若未來全球算力交易主要以美元穩定幣計價，其背後美國國債買盤可確保、延續美元霸權。溫宏駿也提出「科技美元」的穩定幣構想。外界擔心台幣穩定幣發行後缺乏使用需求，但台灣科技業對美投資金額龐大，並且掌握龐大營收及供應鏈交易量。科技供應鏈透過美元穩定幣產生境外交易需求，台廠取得美元收入後，再匯回台灣支付薪資及供應鏈款項，就能進一步帶動台幣需求，間接創造台幣穩定幣機會。至於企業實際導入穩定幣的可能性，緯穎科技會計長溫宜芸分享，緯穎主要從事AI雲端伺服器製造與銷售，業務布局橫跨台灣、歐洲、亞洲及美洲，其資金有3特性：美元為主、金額龐大，以及跨境跨時區，因此嘗試以穩定幣進行跨境支付，希望提升金流可預測性及可追蹤性。不過，首次鏈上交易並不如預期。溫宜芸說，整筆交易耗時4小時15分鐘，雖然過程快速，但上、下鏈耗時。這次試驗至少讓企業看清楚目前的技術瓶頸及未來需要改善的環節。她也坦言，緯穎日常交易主要使用美元，台幣穩定幣的直接使用場景有限，主要仍是薪資及稅款支付。不過，若美元資金匯回台灣後需要轉換為新台幣，台幣穩定幣仍可補足資金結算的最後一哩路，加快台幣結算速度。拓荒數碼科技總經理王仕傑則建議，企業若想導入穩定幣跨境收付款，應先由財務、法遵、風控及稽核部門共同討論，釐清交易對手方及使用目的；再依照最新會計準則及主管機關指導原則，建立相應內控制度，最後再與合規的虛擬資產服務商（VASP）合作。區塊勢創辦人許明恩則認為，穩定幣不應只由金融機構發行，他以自身使用支付服務商Stripe收取穩定幣的經驗為例，目前資金已能直接串接台灣交易所，約3分鐘內就能兌換新台幣，甚至可透過鏈上借貸服務取得5%年化收益率。