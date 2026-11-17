網路紅人陳沂在九合一大選前，發表多篇貼文大談選舉議題，讓不少粉絲憂她的人身安全，陳沂今（17）日也再次提起2年多前在街上被惡徒痛毆的往事，強調自己還是要繼續發表心中的意見，「我一生追求的就是自由，自由自在，活得像我自己。」
粉絲擔心人身安危 陳沂：覺得好諷刺
稍早，陳沂在臉書發文表示感謝，透露收到很多人的支持和愛，同時也表示很擔心她，要她注意人身安危，對此，陳沂感嘆：「想到在這樣民主法治的社會，我表達自己的想法，卻有那麼多人擔心我會被迫害，就覺得好諷刺。」
陳沂說，當年自己在路上被人埋伏、拿手機毆打，「那時候也是因為我說真話，有人心生不滿，輿論風向很多是三斤活該，誰叫妳要嘴秋，直到現在還有許多人拿這件事來笑話我」，她表示自己沒有犯任何錯、是受害者，但酸民不知道要拿什麼攻擊她，只能譴責受害者，說她還敢開記者會、哭哭啼啼。
此外，陳沂表示，當時媒體問她之後還敢不敢繼續暢所欲言，自己回以肯定的答案，「如果我因為害怕就變得不像自己了，窩囊得活著我會很不快樂。我一生追求的就是自由，自由自在，活得像我自己。」貼文一發出，引來1.7萬名網友按讚力挺。
陳沂曾在路上被襲擊 嫌犯失聯遭通緝
2024年2月5日下午，陳沂在台北市松山區長安東路二段一帶遭陌生男子當街襲擊、揮拳痛毆與踹打，造成她頭部鈍挫傷、耳朵撕裂傷濺血、雙耳擦挫傷及臉部多處挫傷，黃姓主嫌落網後辯稱是酒後誤認陳沂為過去網戀失敗的「網婆」，才會失控動手，當時黃男複訊後以5萬元交保，不過隨後失聯遭到台北地檢署發布通緝至今。
至於陳沂隨後則召開記者會還原事發經過，並和陪同的母親在鏡頭前擁抱落淚、嚴正譴責暴力。
資料來源：陳沂臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
稍早，陳沂在臉書發文表示感謝，透露收到很多人的支持和愛，同時也表示很擔心她，要她注意人身安危，對此，陳沂感嘆：「想到在這樣民主法治的社會，我表達自己的想法，卻有那麼多人擔心我會被迫害，就覺得好諷刺。」
陳沂說，當年自己在路上被人埋伏、拿手機毆打，「那時候也是因為我說真話，有人心生不滿，輿論風向很多是三斤活該，誰叫妳要嘴秋，直到現在還有許多人拿這件事來笑話我」，她表示自己沒有犯任何錯、是受害者，但酸民不知道要拿什麼攻擊她，只能譴責受害者，說她還敢開記者會、哭哭啼啼。
此外，陳沂表示，當時媒體問她之後還敢不敢繼續暢所欲言，自己回以肯定的答案，「如果我因為害怕就變得不像自己了，窩囊得活著我會很不快樂。我一生追求的就是自由，自由自在，活得像我自己。」貼文一發出，引來1.7萬名網友按讚力挺。
2024年2月5日下午，陳沂在台北市松山區長安東路二段一帶遭陌生男子當街襲擊、揮拳痛毆與踹打，造成她頭部鈍挫傷、耳朵撕裂傷濺血、雙耳擦挫傷及臉部多處挫傷，黃姓主嫌落網後辯稱是酒後誤認陳沂為過去網戀失敗的「網婆」，才會失控動手，當時黃男複訊後以5萬元交保，不過隨後失聯遭到台北地檢署發布通緝至今。
至於陳沂隨後則召開記者會還原事發經過，並和陪同的母親在鏡頭前擁抱落淚、嚴正譴責暴力。
資料來源：陳沂臉書