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▲（右起）主持人吳姍儒、來賓醫事司司長劉越萍及助理主持人沈利倩。（圖／翻攝畫面）

第四季《遇見，預見》全新改版，由三度榮獲金鐘獎的主持人吳姍儒（Sandy）擔綱主持，共5集節目已於各大Podcast平台上架。本季首度推出影音版本，完整節目同步上架衛生福利部YouTube頻道；每集從一則動人的故事開場，並邀請一位年輕世代擔任助理主持，與專家、名人來賓跨世代對談，把「談生論死」這件難以開口的事，聊得更貼近你我的生活。第四季卡司橫跨醫療、心理、演藝與網路世代，以專業觀點與親身經歷交織、熟齡與年輕世代對話，讓聽眾從不同人生位置重新思考。《遇見，預見》第四季延續善終三法議題，聚焦安寧緩和醫療、器官捐贈，以及《病人自主權利法》下的預立醫療照護諮商（ACP）與預立醫療決定（AD）。病主法自2019年施行，保障每個人在意識清楚時，經過預立醫療照護諮商並簽署預立醫療決定的權利，針對末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智或其他經中央主管機關公告之情形等臨床條件，事先表達接受或拒絕維持生命治療的意願。節目中更穿插「Sandy衛教時間」，用淺白的語言破解常見迷思，例如：安寧療護不只照顧癌症末期病人；安寧緩和不是什麼都不做，而是醫療目標的改變；以及健保自2025年5月起擴大預立醫療照護諮商給付對象等最新政策。首集從《最後十四堂星期二的課》出發，雪力與變裝皇后女王一起聊尊嚴的不同樣貌，以及「剩下的時間，我想怎麼活？」；EP2宅女小紅分享陪伴罹癌父親走過安寧照顧的經驗，與吳若湄一起解一道沒有標準答案的「生命數學題」，談如何先整理好自己的答案，別讓最愛的人替我們猜；EP3彭仁奎主任與李紫嫣從電影《姊姊的守護者》談起醫療現場的「電車難題」，釐清病主法保障的是病人本人，而不是家屬的否決權。EP4余皓然與女兒韓菲母女同台，以韓劇《機智醫生生活》的器捐劇情開場，玩一場「真心話大冒險」，把平常不敢問的話題說出口；最終集由醫事司司長劉越萍與沈利倩對談，沈利倩出生三天即被診斷出罕見白血病，所有醫療決定都由父母代為做出，節目從「兒童最佳利益」一路談到長大後的自主選擇權，以及制度如何守住每個人為自己做的決定。第四季《遇見，預見》已上線，可於多個平台免費收聽，影音版本則同步上架衛生福利部官方YouTube頻道。透過聲音與影像，節目致力於推動正向的善終討論，鼓勵民眾及早認識預立醫療照護諮商、安寧緩和醫療與器官捐贈。最艱難的決定，不要在臨別那一刻，才留給最摯愛的家人；趁現在還能好好說，先替自己、也替家人做好準備。