日本動漫產業再傳重大合作！旗下擁有《刀劍神域》、《迷宮飯》等知名作品的日本娛樂集團 KADOKAWA（角川），近日宣布與香港動漫發行商羚邦集團（Medialink）攜手合作，將在香港、泰國成立兩家合資公司，進一步拓展亞洲動漫、兒童及角色IP市場。首波合作作品鎖定日本人氣繪本《麵包小偷》，未來也將積極發展周邊商品、期間限定快閃店等業務，讓動漫角色從螢幕走進粉絲的日常生活。
角川、羚邦成立合資公司！《麵包小偷》成首波合作IP
根據雙方近日公布的消息，這次合作是羚邦首次與大型綜合娛樂集團展開股權合作，雙方將在香港、泰國成立合資公司，分別負責不同市場的IP開發與商業化。其中，香港合資公司「KADOKAWA Medialink (Hong Kong) Limited」（KMH），主要負責日本、韓國以外的亞洲市場，首個合作項目為人氣繪本《麵包小偷》（パンどろぼう）。
《麵包小偷》由日本繪本作家柴田啓子創作、角川出版，故事圍繞一名熱愛麵包、卻總是偷走麵包的神祕角色展開，憑藉逗趣表情及可愛形象受到歡迎，並於2026年10月推出電視動畫。
至於泰國合資公司「KADOKAWA Medialink Thailand Company Limited」（KMT），則將聚焦動漫周邊商品的生產、進口、批發與零售，並結合角川旗下 PHOENIX NEXT 與羚邦 Ani-One POP 品牌，拓展期間限定快閃店及實體零售市場。
角川、羚邦是誰？《刀劍神域》、《迷宮飯》都與它有關
KADOKAWA 角川是日本大型綜合娛樂集團，業務橫跨漫畫、輕小說、動畫、電影及遊戲，旗下代表性出版作品包括《刀劍神域》、《迷宮飯》，動畫事業也參與《為美好的世界獻上祝福！》等人氣作品。除了動漫，角川旗下還有開發《艾爾登法環》的遊戲公司 FromSoftware，以及 Spike Chunsoft 等企業，在台灣也透過台灣角川出版社、電子書平台 BOOK☆WALKER 等業務，與動漫迷建立長期連結。
羚邦集團則是亞洲重要的動漫發行與 IP 授權業者，成立於1994年，總部位於香港，主要經營動畫發行、電影發行、角色授權及動漫商品開發。其中，動漫迷熟悉的 Ani-One YouTube 頻道，就是羚邦旗下品牌。根據公司資料，旗下12個 Ani-One 頻道合計擁有超過1300萬名訂閱者、累積超過26億次觀看。此外，羚邦也經營動漫商品電商平台 Ani-Mall，以及主打人氣IP周邊、限定商品的 Ani-One POP 快閃零售品牌。
動漫周邊、快閃店成新戰場！未來更多 IP 有望進軍亞洲
角川集團大中華區總部總經理岩崎剛人表示，隨著電子書及網路連載普及，動漫粉絲的消費習慣逐漸改變，實體零售場域從傳統書店轉向期間限定活動，粉絲也更加重視互動體驗。
羚邦集團創辦人、主席兼執行長趙小燕則指出，這次合作是公司發展的重要里程碑，未來將透過合資公司投入角色IP開發，並利用泰國的商品零售及實體活動，讓動漫角色更貼近消費者。
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根據雙方近日公布的消息，這次合作是羚邦首次與大型綜合娛樂集團展開股權合作，雙方將在香港、泰國成立合資公司，分別負責不同市場的IP開發與商業化。其中，香港合資公司「KADOKAWA Medialink (Hong Kong) Limited」（KMH），主要負責日本、韓國以外的亞洲市場，首個合作項目為人氣繪本《麵包小偷》（パンどろぼう）。
《麵包小偷》由日本繪本作家柴田啓子創作、角川出版，故事圍繞一名熱愛麵包、卻總是偷走麵包的神祕角色展開，憑藉逗趣表情及可愛形象受到歡迎，並於2026年10月推出電視動畫。
角川、羚邦是誰？《刀劍神域》、《迷宮飯》都與它有關
KADOKAWA 角川是日本大型綜合娛樂集團，業務橫跨漫畫、輕小說、動畫、電影及遊戲，旗下代表性出版作品包括《刀劍神域》、《迷宮飯》，動畫事業也參與《為美好的世界獻上祝福！》等人氣作品。除了動漫，角川旗下還有開發《艾爾登法環》的遊戲公司 FromSoftware，以及 Spike Chunsoft 等企業，在台灣也透過台灣角川出版社、電子書平台 BOOK☆WALKER 等業務，與動漫迷建立長期連結。
角川集團大中華區總部總經理岩崎剛人表示，隨著電子書及網路連載普及，動漫粉絲的消費習慣逐漸改變，實體零售場域從傳統書店轉向期間限定活動，粉絲也更加重視互動體驗。
羚邦集團創辦人、主席兼執行長趙小燕則指出，這次合作是公司發展的重要里程碑，未來將透過合資公司投入角色IP開發，並利用泰國的商品零售及實體活動，讓動漫角色更貼近消費者。