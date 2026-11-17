我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳（圖／美聯社／達志影像）

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）將在台灣時間18日清晨5點20分公布2027財年第三季財報，6點舉行法說會。這是創辦人黃仁勳12日因婚外情風波請辭後的第一份成績單，也是輝達33年來第一次在沒有黃仁勳掌舵的情況下公布財報。法說會將由財務長克瑞斯（Colette Kress）以臨時執行長身分主持，外界普遍把這場法說會視為「後黃仁勳時代」的第一場大考。輝達8月給出的財測是本季營收1,080億美元（約新台幣3.55兆元），上下2％，毛利率約74％，上下0.5個百分點。華爾街預期每股盈餘2.49美元，營收約1,090億美元，比去年同期的570億美元大增91％；其中資料中心營收預估達1,018億美元。比較基準是上一季：營收962.2億美元，年增106％；資料中心營收890億美元，年增117％。值得注意的是，這一季在10月25日就已結束，早於黃仁勳辭職，所以醜聞並不會反映在本季營收上。另外，輝達財測完全沒有計入中國資料中心運算營收，如果有任何中國業績，都算額外加分。第一個焦點是新一代晶片「Vera Rubin」首次交成績單。克瑞斯8月曾表示，本季Vera Rubin約佔資料中心營收的20％，能不能達標，將決定市場對新品放量速度的信心。第二是下一季財測。輝達過去幾乎每季都打敗市場預期，華爾街更在意的是第四季財測給多少，以及克瑞斯在法說會上怎麼說。第三是毛利率持續下滑。輝達先前預告，受記憶體價格飆漲影響，第四季毛利率將在71％到72％落底，2028財年才回到72％到73％。第四是高達2,790億美元的供應鏈押注。輝達的長期供應與產能合約，從前一季的1,190億美元暴增到2,790億美元，市場關注這筆錢能不能順利轉成營收。第五是克瑞斯本人的「接班考試」。法說會上她勢必要面對接班人選、AI需求能否延續、Vera Rubin出貨進度、股價重挫，以及美國晶片走私調查等尖銳提問。財報前市場氣氛相當緊繃。輝達股價上週五收在162.85美元，單週重挫12.75％。上週四、五兩天，至少有Truist、Melius、Oppenheimer和伯恩斯坦等6家券商調降評等；資金也明顯流向對手，博通股價大幅超越輝達。選擇權市場則押注財報後股價將震盪8％到10％左右，以8.27％計算，相當於約3,410億美元的市值起伏。這次財報值不值得期待？從數字面來看，答案偏向樂觀。輝達過去連續四季的營收，都超出自家財測中位數4.6％到5.7％；而且這次的財測是克瑞斯還在當財務長時親自訂下的，她對數字最熟悉。不過門檻也不低。市場預期的每股盈餘2.49美元，已經高過輝達自家財測2.32到2.47美元的上緣，代表即使超標，也必須超得夠多，市場才會買帳。過去黃仁勳主持法說會時，常常拋出新產品和新願景來帶動情緒；克瑞斯風格偏保守、重數字，這次比較可能是「穩」，而不是「驚喜」。分析普遍認為，這份成績單大概率會很漂亮，但決定股價走向的不是過去這一季，而是輝達在「後黃仁勳時代」交出的財測、接班規劃，以及能不能擺脫管制風險。