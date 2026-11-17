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▲輝達晶片（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳12日因婚外情風波請辭執行長後，各界開始重新檢視他過去的經營布局。英國《金融時報》（Financial Times）最新報導指出，輝達在中國經營超過20年，黃仁勳過去3年更6度親赴中國，但始終接觸不到主導北京「晶片自主」政策的關鍵決策者，在中國的政治人脈遠比外界想像的薄弱。《金融時報》引述知情人士說法指出，黃仁勳過去3年共訪問中國6次，卻從未和中國國家發展和改革委員會（發改委）搭上線。發改委正是推動北京限制輝達晶片的主導單位。根據報導整理，黃仁勳在2025年4月首度和中國高層正式會面，對象是國務院副總理何立峰。同年7月，他再度與何立峰會面，商務部長王文濤也在場。這些會面主要是透過中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌牽線安排。2026年5月，黃仁勳隨美國總統川普的企業代表團訪問北京，和中國國家主席習近平、國務院總理李強有過短暫寒暄，但僅止於簡短交流，並沒有實質會談。報導也揭露，輝達一直到2025年底，才成立專門對接中國政府官員的團隊，由從英特爾（Intel）挖角來的蔣濤（Tony Jiang）負責。《金融時報》認為，輝達在中國的政府遊說力量長期不足，是黃仁勳接觸不到決策核心的原因之一。《金融時報》分析，北京內部對輝達一直存在兩種看法。商務部認為，輝達晶片可以作為過渡橋梁，讓華為等國產晶片有時間追上；國安系統則把依賴輝達視為國家弱點。過去一年，國安派的看法逐漸占了上風。報導直言，習近平領導下的中國正全力衝刺科技自主，目的正是要擺脫黃仁勳所設想的那種依賴關係，而習近平本人對黃仁勳的推銷說法也相當冷淡。事實上，即使川普已經放行輝達H200晶片銷往中國，美國政府還能從營收中分一杯羹，北京仍在習近平的自主政策下嚴格限制進口。黃仁勳今年10月更坦言，輝達在中國的晶片市占率已經掉到零，並一再呼籲華府重新檢討出口管制，認為管制反而加速了中國的晶片自主。在黃仁勳因婚外情和疑似共諜風波下台後，華為被認為可能成為最大受益者。亞洲集團（The Asia Group）合夥人陳冠球（George Chen）向《金融時報》表示：「這聽起來或許很諷刺，但黃仁勳的倒台，有助於鞏固華為在中國的領先地位。」分析指出，黃仁勳過去在美國力主放寬對中出口管制，主張美中「互相依賴」對美國有利，卻在北京始終缺乏真正的政治籌碼。如今他黯然下台，輝達在華府失去最大的「放寬派」說客，在北京又打不進決策核心，中國市場的大門恐怕只會越關越緊。