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民眾黨台南議員候選人江明宗近日指，烏山頭水庫設有光電板，飲水有鉛溶出風險。台電孫公司「星能股份有限公司」今（17）日表示，江明宗多次影射烏山頭水庫光電板會對居民飲用水安全造成影響之言論，恐造成社會大眾誤解，今日決定提出刑事告訴。江明宗說，烏山頭水庫在5月間乾旱見底，光電板跟著落底接觸土壤，主管機關派人修復，卻把路暫時封住，讓關心環境人士無法近距離關心用何種方式修復。他說，光電板技術還無法做到無鉛的銲錫，電路一定要用含鉛的，才有辦法承受長時間的戶外環境，但確定會有鉛溶出的產生，既然光電板並非水庫的必要設施，為什麼要讓百萬人的飲用水安全去承擔鉛溶出的潛在風險？星能澄清，烏山頭水庫之光電板建置及維運均符合國家標準，並依契約規定進行水質檢測及送管理機關公開於官網。水庫光電區自建置光電板至今，均依規定進行水質檢驗且均符合規定，重金屬鉛未檢出。有鑑於江明宗缺乏事實依據、持續損害公司商譽之言論，將堅定依法維護公司及股東權益。針對本案除提刑事告訴外，星能未來將硏議配合提起附帶民事求償，倘獲法院判決確定取得之賠償款項，亦將悉數捐贈予台南地區弱勢團體。