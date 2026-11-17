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▲輝達執行長招牌黑皮衣 登上蘇富比拍賣殿堂（圖／截自蘇富比官網）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情和疑似共諜風波，12日請辭執行長。沒想到被拖下水的，還有他招牌的黑色皮衣。這件皮衣曾是他在科技圈最鮮明的個人標誌，如今卻被歐美媒體和網友調侃成「渣男制服」，甚至被解讀成中年危機的象徵。美國《紐約時報》時尚版也拿黃仁勳的皮衣做文章，批評他「背叛了皮衣族群」。網路上的迷因更是一波接一波，例如有人合成皮衣在輝達總部外降半旗的畫面，也有人讓黃仁勳把皮衣掛起來「退休」，好專心陪伴他的「家人們」。還有網友毒舌留言，希望萬一離婚，妻子的律師能把他的皮衣收藏也算進財產裡。就連舊金山的皮革文化圈也跳出來吐槽。當地皮革與LGBTQ文化區負責人戈德法布（Bob Goldfarb）指出，黃仁勳那件1萬美元的湯姆福特（Tom Ford）皮衣是2023年系列，連「上一季」都稱不上，直呼「不可原諒」。澳洲媒體也注意到，一名專欄作家寫了〈黃仁勳的皮衣比他先招認〉一文，而且刊登在名為「劈腿者」的專欄。作者認為，矽谷男人大多穿巴塔哥尼亞（Patagonia）背心，黃仁勳卻長年偏愛奢華皮衣；皮衣之於他，就像高領毛衣之於賈伯斯。這名作者更直言，一件9,000美元（約新台幣29.6萬元）的皮革騎士外套，不像是每天辛苦打造AI革命後、乖乖回家陪老婆小孩的男人會穿的衣服，反而像一個陷入中年危機的男人。黃仁勳的皮衣過去堪稱「行走的品牌」。他十多年來出席公開活動，幾乎都是黑色皮衣配T恤，至少擁有30件皮衣。他也曾在受訪時透露，自己的皮衣多達三、四十件。根據《財星》雜誌報導，這個穿搭習慣是受到妻子和女兒影響，已經維持至少20年。他甚至曾自嘲，大家可能更熟悉他是「那個穿皮衣、講話會重複三次的人」。最誇張的是今年7月，一件由湯姆福特設計、黃仁勳親筆簽名並穿過的「Jensen夾克」，在蘇富比拍出96萬美元（約新台幣3,155萬元），遠遠超過原本4萬到6萬美元的預估。美國《Fast Company》分析，黃仁勳的個人品牌如今已經「反噬」。他過去的熱情如今看起來輕率，樂觀變得天真，而皮衣也被解讀成某種中年危機的象徵。醜聞期間，網路上還瘋傳一張黃仁勳穿著華麗龐克風皮衣的照片。據《紐約時報》報導，就在他辭職前，一張他身穿聖羅蘭（Saint Laurent）風格高級龐克皮衣的照片在網路上流傳，但事後證實那張鉚釘款的照片是假的。曾經象徵科技霸主自信的黑色皮衣，如今成了網友茶餘飯後的笑料。外界也好奇，若黃仁勳真的回鍋輝達，他還會不會穿著皮衣重返舞台。