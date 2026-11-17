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週三北東午後轉雨！傍晚起風降溫

▲中央氣象署指出，18日起東北季風增強，全台氣溫逐漸下降，週五至週六最冷，北部低溫約14至15度，局部空曠地區可能下探12度，22日白天逐漸回暖。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週五、週六最冷！中北部低溫下探14度

▲中央氣象署指出，18日東北季風增強，桃園以北及東半部降雨增加，19日迎風面仍有局部短暫雨，19日晚間至20日3500公尺以上高山有零星降雪機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台灣天氣型態即將轉變！中央氣象署表示，今（17）日各地天氣溫暖、降雨較少，不過，並伴隨降溫，傍晚氣溫降至約20度。週四（19日）起各地氣溫持續下降，週五、週六（20、21日）天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫下探14至15度，南部及花東也可能降至16至18度。預計週日（22日）清晨仍偏冷，白天起氣溫逐漸回升。週三（18日）北部、東半部上午天氣尚可，氣溫溫暖，但中午過後將轉為短暫陣雨，並伴隨風勢增強，天氣逐漸轉涼，傍晚氣溫降至約20度。中南部則維持多雲到晴的天氣，氣溫約28至31度，暫時不受影響。週四（19日）桃園以北及東半部天氣陰雨，北部、宜蘭越晚越冷，氣溫將從約21度逐漸降至16度。中南部則以多雲到晴為主，山區有短暫陣雨，中部高溫降至約22度，南部高溫仍有27度，不過入夜後氣溫也會逐漸下降。週五（20日）各地雲量偏多，東半部及西半部山區有短暫陣雨，冷空氣強度可能達大陸冷氣團等級，中部以北及東半部整天偏冷，南部則有較大的日夜溫差。週五晚間至週六清晨，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東約16至18度，空曠地區氣溫可能更低。週六（21日）水氣逐漸減少，僅東半部偶有降雨，西半部轉為晴朗，不過北部及宜蘭全天氣溫仍在20度以下，天氣依舊偏冷。週日（22日）各地天氣普遍為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。清晨受輻射冷卻影響，氣溫仍然偏低，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，白天起氣溫才會逐漸回升。此外，週四晚間至週五水氣與溫度條件配合，海拔3500公尺以上高山路面可能結冰，也不排除出現零星降雪，前往高山活動的民眾應留意天氣變化及路面狀況。