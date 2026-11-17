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王鴻嬪批蔣萬安突襲強拆天橋 反映藍營議員敷衍懶理

自認藍營票！王鴻嬪4年前投蔣萬安、楊植斗

批市府強拆天橋 王鴻嬪：每天都是險象環生

國民黨立委王鴻薇堂妹王鴻嬪今（17）日發文疾呼拒投台北市長蔣萬安與藍營議員楊植斗、耿葳、鍾沛君與李柏毅，提及為了市府強拆和平新生天橋一事，決定用選票算總帳，點名議員支持苗博雅、何孟樺與徐弘庭，3人在最關鍵時刻願意傾聽居民的心聲並親自回電，提及過去自己應該是藍營的票，4年前就是投給蔣萬安與楊植斗，如今橋已經拆掉了，也裝不回來了。但如果龜縮不發聲，蔣市府及鐵衛議員，會繼續無視此處的質疑聲音，「這一次就用這張選票，為自己的日常討個公道」。王鴻嬪表示，過去蔣市府強拆和平新生天橋，決定用這張選票算總帳，拒投蔣萬安，這次選舉只代表自己，把過去4年的信任與這2年受到的背叛，一次結算清楚。王鴻嬪也點名，議員支持苗博雅、何孟樺與徐弘庭，在最關鍵的時刻，只有他們願意傾聽居民心聲、親自回電說明，並公開監督市府的荒謬作為；市長拒投蔣萬安，因市府決策粗暴，拆除天橋後並未兌現承諾，行人空間遭到嚴重壓縮；議員拒投楊植斗、耿葳、鍾沛君與李柏毅，面對在地居民的陳情與安全危機，楊植斗甚至在臉書公開質疑反對者不理性，其餘幾位則不是敷衍、就是電話無人接聽。里長則拒投龍安里長候選人洪秋甲，2024年11月拆橋紛爭期間，親自打電話向他反映並了解情況，結果講到一半，竟然直接被掛掉電話。王鴻嬪說，自己應該算是藍營的票，私下雖常碎碎念，最終投票時多數還是給了藍營。但並不是一個熱衷政治的激情者。大安區向來被外界視為所謂的「藍軍鐵票區」。4年前，自己手裡的那張選票，正是投給了蔣萬安、楊植斗與洪秋甲。王鴻嬪回憶，這座天橋最初要拆除時，對當地居民來說簡直是一場突襲，市府只在橋墩貼了一張小小的A4紙，就當作通知了。在這之前，完全不知道市府做過什麼評估與溝通；甚至連附近每天有大量學童通行的國小、國中，據悉也未事先諮詢校方與家長會的意見，後來才聽說，校方與家長會多數其實是反對的，但市府依舊選擇硬幹。最讓她感到反感的是，這一次是被欺負到家門口了，而那個在拆除過程中一路用欺騙手段硬幹的當政者，以及在臉書上公開質疑反對聲音不理性、甚至直接掛斷居民陳情電話的民代與里長，正是4年前自己親手投票選出來的。王鴻嬪說，硬拆完之後，市府才在現場亂開支票，承諾會增加行人綠燈秒數、做好地面配套。結果天橋拆了，承諾根本沒有兌現，這座路口變得「既不和平，也不新生」，把所有交通工具全趕到同一平面上，每天都是險象環生，包括綠燈秒數未延長，過馬路如過虎口；「行人專用時相」形同虛設，人車雙輸。王鴻嬪表示，自己就是會走這座天橋的人，過去有天橋的時候，那是完全屬於行人的專用空間，不用等紅綠燈，更不用與汽機車、腳踏車在同一平面上交織爭道；尤其在刮風下雨、視線不佳的惡劣天氣裡，走上天橋能讓自己安全許多。這也是作為一名日常用路人，當初希望保留天橋最單純的理由。王鴻嬪提到，這段時間，沒有採取任何激烈的抗爭，而是循著最溫和的體制管道，一次又一次在市長與議員的信箱、臉書留言，如實反映每天的用路困境。自我要求每一則留言與信箱陳情，寫的都是客觀的現場數據與實際體驗，從頭到尾沒有任何一個情緒謾罵的字眼；然而，換來的卻是徹底的無視與冷漠，楊植斗不僅不回應具體的交通問題，反而在臉書上公開貼標籤、質疑反對者「不理性」，而其他民代與里長則是在市民最需要協助時選擇神隱或掛人電話。王鴻嬪指出，自己很清楚，在這個被貼上「鐵票區」標籤的地方，決定拒投的這些政治人物，也許依舊會當選，依舊會繼續著他們一貫傲慢的態度。但越是如此，越覺得自己必須發出聲音，我雖不激情，但絕不無腦，更不可能被人欺負到家門口了還不吭聲。「就當作這一次，是一場對於『小我』的反撲吧！」王鴻嬪說，這次就是做一個最「自私」的選擇，畢竟是地方選舉，至少要為自己家門口討一個平安，以及算帳的機會。橋已經拆掉了，也裝不回來了。但是如果這一次龜縮不發聲，蔣市府以及鐵衛議員，會繼續無視此處的質疑聲音，「這一次就用這張選票，為自己的日常討個公道」。