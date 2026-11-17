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輝達（NVIDIA）於17日正式宣布，已在董事會新設一個專責委員會，負責全面監督公司的國家安全政策、出口管制合規性及全球貿易風險管理。此前，輝達創辦人黃仁勳因婚外情風波下台，不僅重創公司形象，更引發外界對輝達晶片出口監管與潛在國安風險的質疑。根據《路透社》報導，輝達在聲明中指出，新成立的「國家安全與出口管制監督委員會」（National Security and Export Control Oversight Committee）將由董事森（Suzanne Johnson）出任主席，成員還包括另兩位董事尼爾（Stephen Neal）與達比里（John Dabiri）。該委員會的核心職責，在於為輝達的國安與全球貿易合規計畫提供高層級監督，並將與獨立的法律、國安及貿易合規專家密切合作。在日常營運架構上，輝達現有的國家安全團隊與全球貿易合規團隊，未來將直接向該新設委員會及臨時執行長克雷斯（Colette Kress）匯報。委員會預計每季至少召開一次會議，議程將涵蓋與管理層的共同會議及獨立董事閉門會議。值得關注的是，輝達宣布成立此委員會的前一天，美國川普政府才剛釋出最新消息，表示將進一步限制中國取得來自輝達等美國企業的先進AI晶片。隨著美國總統川普正準備與中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行會談，華府此時收緊出口管制，時間點格外敏感。此外，市場也高度聚焦輝達即將於台灣時間18日清晨5點20分公布的第三季財報。據部分市場機構估算，輝達目前在晶片採購、資料中心租賃及股權投資等各類供應與產能擔保方面，已許下超過5000億美元的財務承諾，儘管這筆金額在輝達的總市值中僅佔一小部分，但高層動盪加上地緣政治監管趨嚴，仍為輝達後續營運增添不少變數。