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台股今（17）日盤中再跌947.97點，收在40092.11點，單日跌2.31%，在亞洲主要股市中跌幅最重，外資再賣超380.94億元。對此，金管會也再提台股基本面，並持續關注近期股市波動情況，也已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。台股今日收盤指數40092.11點，下跌947.97點，跌幅2.31%，成交量約9617.95億。就亞洲主要股市今日截至下午1時30分的表現來看，台股跌2.31%最重，再來是南韓股市跌1.88%，新加坡股市跌1.2%，日本股市跌0.91%，香港股市也跌0.62%，上海股市跌0.16%。不過，金管會表示，今（2026）年截至10月底止，台股集中市場本益比約24.92倍，現金殖利率1.63%，加計股票股利為1.67%，上市櫃公司今年截至10月底累計營收約55.18兆元，較去年同期成長39.40%。而截至今年11月16日，集中市場信用交易的整戶擔保維持率為165.98%，借券賣出占市場成交值比率為1.76%。