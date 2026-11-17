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邀對手共簽不包工程承諾 何欣純端「三個第一」攻市政藍圖

下屆台中市長選舉公辦電視政見發表會今（17）日晚間7時登場，抽中發言順序1號的民進黨候選人何欣純，在首輪政見申論便展現凌厲攻勢。除了要求對手陣營勿以不實言論恐嚇長輩、以片段資訊誤導市民，更公開承諾當選後一定延續老人健保補助；她也邀請另兩位候選人江啟臣、洪麗華共同承諾，未來上任後配偶、家人及家族企業絕不承攬市府標案或進入市府任職，並喊話江啟臣回歸市政討論，來場正向的君子之爭。晚間不到6時30分，何欣純便率先抵達會場。她身穿一襲淡粉色西裝外套亮相，受訪時笑稱今天的心情「比當年大學聯考還不緊張」，但也坦言很遺憾第三方電視辯論會最終未能成局，只剩這場唯一的公辦政見會，「雖然號稱辯論，其實也沒有交叉詰問。」她還透露來會場的路上發現網友很關心她的頭髮，打趣回應「我今天有好好打理一下，也稍微化了妝，但還是看得出來是何欣純。」站上政見發表台後，何欣純隨即收起輕鬆神情，一開場便將矛頭指向國民黨陣營。她指出，近來台中市長盧秀燕、國民黨候選人江啟臣以及國民黨從中央到地方的民意代表，接連以不實言論恐嚇長輩、拿片段資訊誤導市民。她強調台中的進步不能再等，也不該淹沒在政治抹黑的口水中，因此在會中公開承諾，自己若當選市長，老人健保補助一定延續，並呼籲江啟臣、盧秀燕及國民黨切勿再製造長輩恐慌。緊接著，何欣純主動出擊，在台上公開邀請競爭對手江啟臣與洪麗華一起做出承諾：未來上任之後，市長的配偶、家人，包括配偶的家族企業，絕不會承攬台中市政府的標案，也不會進入台中市政府任職，劍指盧秀燕與江啟臣。她並向江啟臣喊話「讓我們回歸市政討論、來場政見上的君子之爭。」在闡述市政願景部分，何欣純指出，台中擁有全台灣得天獨厚的「居中效益」，但過去8年來，台中市民每天面對的就是「塞」，不僅台74線與台灣大道塞車，連市政府的「治理思維」好像也塞住了。她強調，山、海、屯、城的未來與美好不能再浪費在等待之中，必須把握這次改變台中的機會。最後，何欣純提出要以「首都格局」推動「三個第一」與「一個大機場」作為施政主軸，涵蓋「交通建設效率第一」、「產業智慧創新第一」以及「六星福利第一」，期盼透過中央與地方充分合作，帶領大台中大步向前。