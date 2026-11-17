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美中俄領袖19日將在中國亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行三方領袖峰會，預料核武條約與美國對伊朗的戰爭，將是優先討論議題，此外，美國總統川普還將單獨與中國國家主席習近平進行今年第三次川習會，金正恩是否會前來APEC場邊與美中俄領袖會晤也成為焦點。外媒報導，美國盟友對於此次美中俄峰會感到擔憂。美國新聞網站 Axios報導，一位歐洲外交官坦言：「我們知道，每次川普總統與普丁交談或見面，對烏克蘭和歐洲來說都意味著壞消息。我們已做好應對任何情況的準備。」Axios報導提到，撇開實質內容不談，西方外交官也擔憂川普與兩位氣焰高漲的政治強人同台亮相所帶來的觀感影響。週一，川普也透露了可能與北韓領導人金正恩會面的消息。一位歐洲外交官透露，上週歐洲各國領袖在都柏林舉行會議時，川普、習近平與普丁的三方峰會曾是閉門會談的討論議題之一。該外交官表示，其中幾位領袖對川普可能在烏克蘭戰爭問題上發表的言論表達了擔憂。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在該場閉門會議中態度相當直接，隨後他更公開談論了此事，「在川普與普丁會面之前，我們想向美國傳達的訊息，拜託，千萬別製造任何意外」。烏克蘭官員也表達了類似的憂慮，此外，日本官員也私下向美方對口官員轉達了他們的擔憂，關注這場峰會可能會針對華府在台灣或更廣泛亞洲事務上的立場，向外界釋放出什麼樣的訊號。此外，川普與金正恩之間可能舉行的公開會晤，更令日本感到深切擔憂。